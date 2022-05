Exposição fotográfica homenageia Aparecida neste sábado, 14

Da redação

Vida urbana, artes, arquitetura, paisagens, monumentos e culturas do município. É assim que a exposição “Varal Fotográfico Aparecida 100 anos” vai homenagear a cidade centenária neste sábado, 14.

A mostra gratuita e aberta ao público será realizada das 14h às 21h, no CEU das Artes, do setor Cidade Vera Cruz. O evento será realizado em alusão ao aniversário de 100 anos de Aparecida, celebrado no último dia 11 de maio.

“O Varal Fotográfico contempla a diversidade de olhares de cada fotógrafo e vai embelezar a Praça Céu das Artes neste final de semana”, afirma a fotógrafa Valéria Batista, organizadora da exposição.

A mostra conta com talento de 26 fotógrafos, integrantes do coletivo Click Aparecida que fizeram um tour pela cidade, e seguidores da página. “A exposição vem para homenagear a cidade e mostrar suas belezas”, afirma o secretário de Cultura, Avelino Marinho.