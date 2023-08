Falsa esteticista é presa por lesionar pacientes capital

Uma operação da Polícia Civil resultou, nesta terça-feira (22), na prisão de Karina Jéssica de Souza, de 34 anos, que se passava por esteticista para fazer procedimentos estéticos na capital.

De acordo com o delegado Wellington Lemos, pacientes denunciaram que tiveram o rosto deformado pela mulher e que ela, inclusive, chegava a receitar remédios controlados após as complicações. “Ela só tem a formação do ensino médio, não possui nenhuma formação de ensino superior. Ela adulterou, falsificou, e usava um documento falso que a habilitava como graduada em estética e também pós-graduada nessa área”, explicou o delegado.