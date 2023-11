Falta de energia atinge semáforos de Goiânia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informa que as chuvas do início da noite de ontem ocasionaram quedas de árvores em diversas regiões da capital. O fato resultou em inúmeros rompimentos de cabos de energia que afetam diretamente o sistema semáforico da cidade. Neste momento há cinco equipes semáforicas nas ruas da capitais com apoio da Equatorial, já que em 80% dos casos foi detectado falta de energia elétrica.

A orientação da Mobilidade é que os condutores redobrem os cuidados e atenção ao dirigir seus veículos na manhã de hoje, e se possível programar a saída mais cedo para evitar constrangimentos na via pública. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade estarão nas ruas da cidade para dar apoio aos condutores.