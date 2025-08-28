Faustão recebe alta após mais de três meses de internação

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (28), após passar mais de três meses internado — desde 21 de maio — em tratamento de uma grave infecção bacteriana com sepse.

De acordo com o boletim médico, Faustão se recupera clinicamente bem, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Ele seguirá agora com tratamento domiciliar, que inclui uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular.

Recentemente, o apresentador foi submetido a dois novos procedimentos: um transplante de fígado no dia 6 de agosto e um retransplante de rim no dia seguinte, 7 de agosto.

Transplantes

Faustão passou por um transplante cardíaco no dia 27 de agosto de 2023. O apresentador ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, segundo a Central de Transplantes do Estado.