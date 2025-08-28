search
Brasil

Faustão recebe alta após mais de três meses de internação

Recentemente, o apresentador foi submetido a dois novos transplantes


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 28/08/2025 - 11:09

Apresentador seguirá agora com tratamento domiciliar, que inclui uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular. (Imagem: Reprodução)

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (28), após passar mais de três meses internado — desde 21 de maio — em tratamento de uma grave infecção bacteriana com sepse.

De acordo com o boletim médico, Faustão se recupera clinicamente bem, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Ele seguirá agora com tratamento domiciliar, que inclui uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular.

Recentemente, o apresentador foi submetido a dois novos procedimentos: um transplante de fígado no dia 6 de agosto e um retransplante de rim no dia seguinte, 7 de agosto.

Transplantes

Faustão passou por um transplante cardíaco no dia 27 de agosto de 2023. O apresentador ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, segundo a Central de Transplantes do Estado.

Em fevereiro de 2024, Faustão voltou a ser internado, desta vez para um transplante de rim. De acordo com familiares, quando ele passou por um transplante de coração, no ano passado, seus rins já estavam comprometidos e ele estava fazendo hemodiálise. O apresentador ficou na fila por um transplante de rim por dois meses.

Em entrevista ao Fantástico em agosto de 2024, meses após o segundo transplante, o apresentador comentou sobre sua saúde e compartilhou como se sentia depois de vivenciar esses episódios.

“É curioso, eu nunca fumei na vida. Nunca bebi. Não bebo nem licor. Nem cerveja. Nada. Nunca usei droga. E eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Eu estou agora, o que acontece? O coração de um atleta de 35 anos. E agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria, da parte física mesmo. Fazer fisioterapia, ginástica. Isso é fundamental”, relatou.

“Você recebe uma bênção dessas, você fala assim: ‘poxa, se eu mereci voltar?’. E estou me sentindo muito melhor do que antes, eu tenho uma responsabilidade, então tem que pensar no legado”, afirmou, na época.

