Festa junina do Quintal do Jajá tem show com Trio Miaêro e comidas típicas

O Arraiá do Quintal do Jajá será realizado nesta sexta-feira (28), coincidindo com a véspera do Dia de São Pedro. A programação especial inclui show com o Trio Miaêro e comidas e bebidas típicas do período das festas juninas, além de uma decoração preparada especificamente para a ocasião, com bandeiras coloridas e balões. O espaço cultural e gastronômico, que funcionará das 18 horas à meia noite, está localizado na Rua 15 nº 538, no Setor Central, em frente à Praça Dr. Carlos de Freitas, em Goiânia.

“O que as pessoas podem esperar do Arraiá do Quintal do Jajá é muita alegria e clima festivo. Vai ser um dia de confraternização, com música ao vivo e toda essa atmosfera junina, que está presente nas festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro”, destaca Ricardo Coutinho, um dos proprietários da casa. O menu especial da festa terá curau, caldo de milho com frango, cachorro-quente, canjica de coco com leite condensado, paçoca e quentão.

Porém, o cardápio tradicional de bebidas e petiscos do estabelecimento também ficará disponível para pedidos nesse dia. Seguindo a temática do evento, quem quiser poderá ir vestido com trajes característicos de festas juninas, para entrar ainda mais no clima do arraial. Para reservar mesas, tirar dúvidas ou conseguir mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 98484-7100, que também atende por WhatsApp. O valor da entrada será de R$ 20 por pessoa.

Show e quadrilha

A apresentação musical do Trio Miaêro no Arraiá do Quintal do Jajá terá início às 20h30. O show terá forró pé de serra, xote, baião, xaxado e maracatu, mas os destaques serão os ritmos mais tocados nesse tipo de festa. “Vamos levar ao público mais arrasta-pé, frevo e quadrilha, para celebrar São Pedro”, conta Lucas Batalha, que é um dos integrantes do grupo. O repertório contará com músicas autorais e sucessos de grandes ícones brasileiros.

A lista traz nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Falamansa, Marinês, Alceu Valença e Genival Lacerda, além de Mario Zan, Nardelli e Voninho, que estão sempre presentes em repertórios de festas juninas. Criado em Goiânia há mais de três anos, o Trio Miaêro já levou seu som para diversas casas de shows goianas e espaços como o Centro Cultural Martim Cererê. Além disso, já realizou apresentações por meio de projetos do Sesc-GO, incluindo o Claque Retomada Cultural.

O grupo une sotaques e influências musicais de três regiões do Brasil, por meio de seus integrantes. São eles: Miguel Ângelo, que se apresenta com o triângulo e é do Rio de Janeiro; Jully Wanderson, que toca zabumba e nasceu em Goiânia, mas é de família cearense; e Lucas Batalha, que comanda a sanfona e também nasceu em Goiânia. Nos shows, os três também atuam como vocalistas. Durante a apresentação do Trio Miaêro no Arraiá do Quintal do Jajá, está prevista ainda a realização de uma quadrilha improvisada, aberta a quem quiser participar.