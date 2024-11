Festival de Ballet Infantil no Shopping Cerrado reúne 80 crianças em apresentações gratuitas

O Shopping Cerrado recebe neste sábado (23) e domingo (24) o Festival de Ballet Infantil, com apresentações gratuitas a partir das 17h na praça de alimentação. Cerca de 80 crianças das unidades da SD Ballet no Shopping Cerrado e no Colégio Simetria participam do evento, que combina técnica, disciplina e momentos lúdicos.

Realizado pela SD Ballet, uma das maiores escolas de ballet do Brasil, o festival chega à sua sexta edição. O projeto já passou por estados como São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Segundo Hindira Karoline, diretora regional da escola em Goiás, o evento celebra o aprendizado ao longo do ano e proporciona às famílias um momento especial para prestigiar as coreografias dos filhos.

Além da experiência artística, todas as crianças recebem medalhas e certificados, reforçando o espírito de conquista e celebração. O Shopping Cerrado, localizado na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, é o palco ideal para esse momento de emoção e cultura.

Encerramento do Festival de Natal

Com o Festival de Ballet Infantil, o Shopping Cerrado finaliza as atividades do Festival de Natal 2024, que contou com oito dias de atrações variadas, como corais, espetáculos teatrais e apresentações musicais em parceria com lojistas e escolas locais.

Serviço:

6º Festival de Ballet Infantil do Estado de Goiás