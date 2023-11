Ficco prende homem com maconha Colombian Gold em Goiás

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e o Grupo de Rádio Patrulha Aéreo (Graer), em compartilhamento de informações, prenderam em Goiás um homem que trazia consigo, do Mato Grosso do Sul, dois quilos de maconha, da espécie Colombian Gold – “cepa” da maconha, mais pura e mais refinada.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado de Goiás (Ficco/GO), composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Estado de Goiás, é um programa de cooperação de segurança pública que tem por objetivos a intensificação, em caráter especial, do enfrentamento às organizações e associações criminosas, nas suas manifestações de grave ameaça à ordem e à segurança pública nacional, particularmente no combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, aos delitos de furto, roubo e receptação de cargas, inclusive bens e valores, aos crimes de roubo, furto, extorsão e extorsão mediante sequestro praticados contra instituições financeiras ou bases operacionais de empresas transportadoras de valores, lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos.