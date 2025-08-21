search
Cidades

Fim da obrigatoriedade do prefixo 0303: especialista explica prejuízos ao consumidor

Número era usado para identificar ligações de telemarketing. Segundo advogada, existem medidas que resguardam o consumidor; saiba mais


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 21/08/2025 - 13:35

A revogação vem sendo criticada por entidades de defesa dos consumidores

Após revogar a obrigatoriedade do prefixo 0303 para identificar chamadas de telemarketing, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) justificou a medida alegando que, atualmente, há meios mais eficazes de combate às chamadas inoportunas ou abusivas ao consumidor.

A revogação vem sendo criticada por entidades de defesa dos consumidores. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) considera que a Anatel não deveria revogar uma “medida eficiente”.

Para a Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil), a medida favorece poucas empresas – incluindo companhias de cobrança, financeiras e bancos – em detrimento da população, que fica privada de informações claras e transparentes.

De acordo com a advogada consumerista Julianna Augusta, essa mudança não é positiva para o consumidor.

“O principal prejuízo é a perda de uma ferramenta útil de informação. O prefixo 0303 permitia que o consumidor identificasse que a ligação era de telemarketing, tendo a opção de aceitar ou rejeitar a chamada, o que já não é mais possível”, explica.

Medidas
Segundo Julianna Augusta, os consumidores que querem evitar esse tipo de ligação podem cadastrar-se no site Não Me Perturbe, que bloqueia chamadas de telemarketing de empresas listadas dos setores de telecomunicações e instituições financeiras, em até 30 dias da solicitação.

Julianna Augusta, advogada
Julianna Augusta, advogada

Aquelas pessoas que são importunadas com frequências por essas ligações também podem buscar auxílio dos órgãos de proteção ao consumidor.

“Para quem deseja tomar providências contra essa avalanche de ligações, a dica é procurar o Procon municipal ou estadual e o Ministério Público. Esses órgãos recebem denúncias em relação ao excesso de chamadas e a conduta abusiva dessas empresas, que tendem a induzir a compra de um produto ou a contratação de um serviço, mesmo contra a vontade do consumidor”, afirma a especialista.

A depender da situação, é possível, ainda, recorrer ao Poder Judiciário, com o auxílio de um advogado especialista em direito do consumidor.

“Nesses casos, é importante guardar prints, gravar as ligações e reunir todas as provas possíveis dos transtornos sofridos para que fique demonstrado o dano moral e material – se houver prejuízo financeiro”, conclui a advogada.

“Entreguei para Jesus isso daí”, diz Mabel sobre a CEI da LimpaGyn

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

fogo Aparecida
Cidades

Prevenção a incêndios: atear fogo em lotes baldios é proibido em Aparecida

21/08/2025
feira adoção
Cidades

Estácio realiza feira de adoção de cães em Goiânia

21/08/2025
auditoria GoiâniaPrev
Cidades

Auditoria descobre indícios de fraudes na folha de pagamento do GoiâniaPrev iniciadas em 2023

21/08/2025
PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional
Cidades

PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional; Goiânia é um dos alvos

21/08/2025
Operação da PF investiga desvio de recursos da saúde em Goiânia
Cidades

Operação da PF investiga desvio de recursos da saúde em Goiânia

21/08/2025
Fim da obrigatoriedade do prefixo 0303: especialista explica prejuízos ao consumidor
Cidades

Fim da obrigatoriedade do prefixo 0303: especialista explica prejuízos ao consumidor

21/08/2025
fogo Aparecida
Cidades

Prevenção a incêndios: atear fogo em lotes baldios é proibido em Aparecida

21/08/2025
“Entreguei para Jesus isso daí”, diz Mabel sobre a CEI da LimpaGyn
Poder

“Entreguei para Jesus isso daí”, diz Mabel sobre a CEI da LimpaGyn

21/08/2025
Mabel sai em defesa da grama sintética e fala em expandir projeto ao Parque Vaca brava
Poder

Mabel sai em defesa da grama sintética e fala em expandir projeto ao Parque Vaca brava

21/08/2025
Pesquisa