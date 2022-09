Forças da segurança pública de Goiás integram Operação Eleições 2022

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), participa neste sábado e domingo, 01 e 02, da Operação Eleições 2022. As ações serão coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e o objetivo é garantir a segurança dos eleitores em todas as regiões de Goiás por meio da integração dos órgãos envolvidos.

As forças de segurança pública estarão presentes nos cartórios eleitorais, locais de votação, locais de apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte com coordenação da Gerência de Operações Integradas da SSP-GO, em âmbito estadual ou distrital, e do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em âmbito nacional.

No domingo (02/10), dia das eleições, a Polícia Militar de Goiás vai empregar um efetivo de 4.868 policiais militares e 759 viaturas em todos os colégios eleitorais do Estado. Já a Polícia Civil de Goiás vai atuar com 232 viaturas e 590 servidores entre delegados, agentes e escrivães.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás também estará à disposição da população e participa da operação com um efetivo de 448 militares e 210 viaturas. O apoio da SSP-GO à Operação Eleições 2022 visa manter a ordem pública, além de proporcionar segurança e proteção aos cidadãos, eleitores, mesários e servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO).

Em situações de crimes eleitorais em flagrante, em algumas cidades do Estado como Goiânia, Anápolis e Jataí, o Departamento de Polícia Federal conforme estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exercerá, com prioridade sobre suas atribuições regulares, a função de polícia judiciária. Nas demais cidades essa função caberá, de forma supletiva, à Polícia Civil.