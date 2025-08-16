Forças de segurança realizam 20ª edição do GGIM em Ação; operação continua neste sábado

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), deu início nesta sexta-feira, 15 de agosto, a mais um fim de semana de ações conjuntas entre forças de segurança e secretarias municipais. A 20ª edição da Operação GGIM em Ação teve como alvo pontos de reciclagem e outros estabelecimentos comerciais, com objetivo de combater crimes contra a vida e o patrimônio, coibir o tráfico de drogas e reduzir a criminalidade.

O balanço da 20ª edição registrou a visita a 5 estabelecimentos de reciclagem, sendo que um deles foi interditado por irregularidades com documentação ou dano ao meio ambiente e os demais foram notificados e orientados. Além disso, 20 pessoas foram abordadas e houve a consulta de 3 motos e 1 carro (sem alterações).

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, coronel Godinho, as operações são planejadas com base em análises criminais e estatísticas para atuar de forma pontual e eficaz.

“A inteligência e o trabalho integrado permitem que nossas equipes estejam nos locais certos e no momento certo. Essa presença constante do poder público inibe a ação de criminosos e traz mais tranquilidade para os moradores, que é o objetivo principal da gestão Vilela”, ressaltou.

As equipes se reuniram no CEU das Artes Orlando Alves Carneiro, na Avenida V5, Cidade Vera Cruz, e percorreram os bairros Parque Real, Jardim Luz, Vila Brasília e Jardim Bonança. Durante a fiscalização, alguns estabelecimentos foram interditados por irregularidades. Foram realizadas também abordagens e identificações de pessoas, além da emissão de notificações pela Superintendência Municipal de Trânsito (SMTA), pela Fiscalização de Posturas e pela Vigilância Sanitária.

O subcomandante da GCM, inspetor Alex Souza, que coordenou a operação, destacou que os resultados positivos são fruto da atuação conjunta.

“A cada edição, fortalecemos a confiança da comunidade e mostramos que estamos atentos às demandas de segurança e ordem pública. A redução nos índices de crimes graves é consequência direta dessa união de esforços”, afirmou.

A força-tarefa teve participação da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, SMTA, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Posturas.

Neste sábado (16), a 21ª edição da operação será voltada ao período noturno, com concentração às 19h30 na Cidade Administrativa Maguito Vilela. As equipes irão fiscalizar bares, distribuidoras, boates e outros locais de grande movimento, visando prevenir crimes, combater a poluição sonora e garantir o cumprimento das normas de funcionamento.

‘No Direito, não tem como meu cliente ser condenado’, afirma Demóstenes Torres sobre ex-comandante da Marinha