Fraude no consumo de energia leva à prisão de proprietário de prédio residencialem Goiânia

Na última quinta-feira (05), o proprietário de um prédio residencial no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, foi preso em flagrante por fraude no consumo de energia. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Goiás, com apoio da Equatorial Goiás. A instalação irregular impedia o registro correto da energia usada por cerca de 50 apartamentos.

Durante a fiscalização, os técnicos constataram que um dos medidores havia sido manipulado. O equipamento, responsável por medir o consumo das unidades habitacionais, estava ativo, mas sem registrar os dados reais. Então, apenas o medidor da área comum apresentava consumo, o que explicava a fatura zerada dos últimos dois meses.

De agosto de 2023 a junho de 2024, o prédio pagava apenas a taxa mínima mensal de cerca de R$ 100. Em algumas ocasiões, o valor chegava a R$ 3 mil — montante ainda muito abaixo do esperado para a quantidade de moradores. Esse padrão reforçou a suspeita de fraude no consumo de energia, que foi confirmada pela Polícia Científica por meio de laudo técnico.

O proprietário acompanhou a retirada dos dispositivos ilegais e foi autuado por estelionato, crime sem direito a fiança. Além disso, a Equatorial Goiás alertou que esse tipo de fraude representa riscos à segurança das pessoas, além de prejuízo financeiro para toda a sociedade.

A distribuidora segue com ações firmes contra irregularidades e reforça a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas pela Central de Atendimento, no telefone 0800 062 0196.