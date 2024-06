Gestão Caiado refaz projeto, retoma obra e entrega hospital

Após quase 20 anos de espera, a população do Entorno do Distrito Federal viu, na segunda-feira, 17, o Hospital Estadual Ronaldo Ramos Caiado Filho, em Águas Lindas, de portas abertas e com pacientes em tratamento. A inauguração foi realizada pelo governador Ronaldo Caiado, acompanhado da ministra da Saúde, Nísia Trindade. “O atendimento em saúde no Entorno deu uma virada. É outra realidade, outro contexto”, frisou o chefe do Executivo.

“Quando assumi o governo, o Entorno não tinha nenhum leito de UTI e nem hospital estadual. Hoje tem em Luziânia, Formosa e Águas Lindas. Três grandes hospitais com estrutura de média e alta complexidade”, salientou Caiado. Juntas, as unidades ofertam 70 leitos de UTI. Com o apoio da Policlínica de Formosa, também entregue pelo governador, elas regionalizam o sistema de saúde goiano.

O governador percorreu as instalações do Hospital de Águas Lindas, no setor Parque da Barragem, e atestou o bom funcionamento, com realização de consultas, exames e internações. A obra, que custou R$ 157 milhões do Tesouro Estadual, possui quase o dobro do tamanho previsto no projeto original, com 16 mil metros quadrados de área construída e estrutura para 22 consultórios, 164 leitos, sendo 40 de UTIs, entre estes, 20 com suporte para atender bebês e crianças.

Localizada em uma região populosa, a unidade de saúde deve beneficiar mais de 1,2 milhão de habitantes de 31 municípios da macrorregião Nordeste e Goiás. “Isso é SUS, isso é o compromisso de uma gestão com a qualidade da atenção à sua população”, classificou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao parabenizar a gestão Caiado pela entrega da unidade.

O hospital terá urgência e emergência e conta com maternidade, bancos de sangue e de leite; e equipamentos para exames como tomografia, ressonância magnética e raio-x. A abertura dos leitos será gradual, com previsão de entrar em atividade plena até agosto. Nesta manhã, cinco pacientes estavam internados e cerca de 160 consultas agendadas.

O titular da Secretaria de Saúde, Rasível dos Santos, lembrou que o hospital começou a funcionar na véspera da inauguração. “Ontem internamos o primeiro paciente. Um agricultor, por causa de pneumonia”, contou, antes de ressaltar que os serviços necessitam de regulação. A gestão será realizada pela organização social Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, sob fiscalização do Estado.

O prefeito de Águas Lindas, Doutor Lucas, citou a espera da população local. “Sei que esse hospital é do estado, mas ele está grampeado no coração dos águaslindenses que, há 19 anos, aguardavam por esse momento”, relatou.

Homenagem

Filha do governador, a advogada Anna Vitória Caiado falou em nome da família de Ronaldo Ramos Caiado Filho, que faleceu em 2022 e dá nome ao hospital. “Aqui tem um pedaço do coração do meu irmão, que era preocupado com meu pai e com o que ele se propôs a fazer: cuidar das pessoas”, disse, emocionada.