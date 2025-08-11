A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), promoveu, na sexta e no sábado (8 e 9 de agosto), as 18ª e 19ª edições da operação “GGIM em Ação”. As ações reforçaram a presença do poder público em áreas estratégicas da cidade, com fiscalização em distribuidoras de bebidas, bares, boates, empresas de reciclagem e outros estabelecimentos, visando garantir a segurança urbana, a ordem pública e o cumprimento da legislação.

Somadas, as duas ações resultaram em 60 pessoas abordadas, 14 estabelecimentos vistoriados, sete interditados e 26 notificações emitidas.

No sábado, a operação ocorreu no período noturno e percorreu diversos pontos de comércio e lazer. A fiscalização resultou em 35 pessoas abordadas, sete estabelecimentos vistoriados e cinco interditados por falta de licença ambiental e ocupação irregular de calçadas. Foram emitidas 19 notificações, sete pela Vigilância Sanitária e 12 pela Regulação Urbana, além de cinco interdições. A Polícia Militar registrou cinco Registros de Atendimento Integrado (RAIs). O trabalho contou com o apoio de 40 agentes.

Na sexta-feira, a operação ocorreu no período da manhã e teve como foco a inspeção de empresas de reciclagem e outros estabelecimentos. Foram abordadas 25 pessoas, vistoriados sete locais e interditados dois por irregularidades ambientais e urbanísticas. Também foram emitidas sete notificações pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), Regulação Urbana e Vigilância Sanitária.

As ações do fim de semana abrangeram estabelecimentos localizados nos bairros Setor Conde dos Arcos, Cidade Livre, Independência Mansões, Solar Central Park, Bairro Cardoso, Jardim Tiradentes e Jardim Luz. E integraram equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar (2º CRPM), Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar, SEMMA, Vigilância Sanitária, fiscais de postura e demais órgãos que compõem o GGIM.

O prefeito Leandro Vilela destacou que a atuação conjunta fortalece o trabalho de prevenção e combate a irregularidades. “Estamos unindo forças para garantir mais segurança, organização e tranquilidade à população. O GGIM é um instrumento fundamental para integrar as ações das forças de segurança e das secretarias, proporcionando resultados concretos no dia a dia da cidade”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, coronel Godinho, ressaltou a importância da continuidade das operações. “Temos percorrido bairros da cidade e atuando de forma estratégica e coordenada juntamente com as forças de segurança, fiscalizando diversos pontos e coibindo práticas ilícitas. Esse trabalho integrado gera mais eficiência e fortalece a presença do poder público em todas as regiões de Aparecida, dando mais sensação de segurança a população da cidade”, disse.