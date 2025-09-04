Giorgio Armani, ícone da moda mundial, morre aos 91 anos

Giorgio Armani, um dos estilistas mais renomados do mundo da moda morreu aos 91 anos. Uma publicação no perfil oficial da empresa noticiou a morte, nesta quinta-feira (04). Confira:

Com profundo pesar, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu idealizador, fundador e incansável impulsionador: Giorgio Armani.

O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às suas coleções e aos diversos e em constante evolução projetos em andamento.

Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que se estendia da moda a todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinária clareza e concretude. Ele foi guiado por uma curiosidade inesgotável e um foco no presente e em suas pessoas. Ao longo dessa jornada, estabeleceu um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura querida e respeitada por sua capacidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, ele se dedicou a muitas frentes, especialmente à sua amada Milão.

A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, cultivada com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, tanto em pensamento quanto em ação, sua marca registrada. A empresa é um reflexo, hoje e sempre, desse sentimento. Sua família e seus funcionários conduzirão o Grupo adiante com respeito e continuidade nesses valores.

A capela do descanso será montada a partir de sábado, 6 de setembro, e estará aberta à visitação até domingo, 7 de setembro, das 9h às 18h, em Milão, na Via Bergognone 59, no Armani/Teatro. Atendendo à vontade expressa do Sr. Armani, o funeral será realizado em caráter reservado.

*Essa notícia ainda está em atualização