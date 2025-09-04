search
Mundo

Giorgio Armani, ícone da moda mundial, morre aos 91 anos

Segundo a grife italiana fundada pelo estilista, Giorgio Armani faleceu em paz, cercado por seus entes queridos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/09/2025 - 10:38

Giorgio Armani
A capela do descanso será montada a partir de sábado, 6 de setembro, e estará aberta à visitação até domingo, 7 de setembro, das 9h às 18h, em Milão. (Imagem: Reprodução)

Giorgio Armani, um dos estilistas mais renomados do mundo da moda morreu aos 91 anos. Uma publicação no perfil oficial da empresa noticiou a morte, nesta quinta-feira (04). Confira:

Com profundo pesar, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu idealizador, fundador e incansável impulsionador: Giorgio Armani.

O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às suas coleções e aos diversos e em constante evolução projetos em andamento.

Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que se estendia da moda a todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinária clareza e concretude. Ele foi guiado por uma curiosidade inesgotável e um foco no presente e em suas pessoas. Ao longo dessa jornada, estabeleceu um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura querida e respeitada por sua capacidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, ele se dedicou a muitas frentes, especialmente à sua amada Milão.

A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, cultivada com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, tanto em pensamento quanto em ação, sua marca registrada. A empresa é um reflexo, hoje e sempre, desse sentimento. Sua família e seus funcionários conduzirão o Grupo adiante com respeito e continuidade nesses valores.

A capela do descanso será montada a partir de sábado, 6 de setembro, e estará aberta à visitação até domingo, 7 de setembro, das 9h às 18h, em Milão, na Via Bergognone 59, no Armani/Teatro. Atendendo à vontade expressa do Sr. Armani, o funeral será realizado em caráter reservado.

*Essa notícia ainda está em atualização

Pesquisa