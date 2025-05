Gisele Heloísa é encontrada após sumiço misterioso; entenda o caso

Gisele Heloísa Alves, de 29 anos, foi encontrada em Itumbiara, no sul de Goiás, após quatro dias de buscas intensas. A doméstica havia desaparecido na última terça-feira (6), após sair de casa, em Goianira, dizendo que iria trabalhar. Desde já, o caso mobilizou familiares, autoridades e redes sociais, levantando muitas perguntas sobre o que realmente havia acontecido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Gisele está em boas condições de saúde. A investigação aponta, inicialmente, para um desaparecimento voluntário. Ainda assim, a polícia reforça que novas informações serão apresentadas em coletiva marcada para a próxima segunda-feira (12), às 10h30, na sede da SSP. A localização da jovem foi resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Na manhã em que desapareceu, Gisele enviou um vídeo ao marido, Luan Lucas Moura, mostrando que o carro em que estava havia ficado sem combustível e que deixaria o veículo estacionado. Em seguida, ela informou que solicitaria uma corrida por moto, por meio de um aplicativo. Depois disso, não respondeu mais mensagens nem atendeu chamadas. Além disso, os patrões informaram que ela não chegou ao local de trabalho.

Preocupado, Luan tentou contato com a família para a qual Gisele trabalha, mas só obteve retorno horas depois, por uma rede social. A ausência no serviço aumentou a tensão, e o boletim de ocorrência foi registrado ainda no mesmo dia. “Isso nunca aconteceu comigo e não desejo a ninguém”, disse ele, abalado. Segundo ele, o relacionamento do casal era tranquilo. “Não havia brigas”, afirmou.

A empresa responsável pela corrida de moto se manifestou por nota, dizendo que a viagem foi concluída normalmente e que está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação. Gisele Heloísa Alves, agora localizada, ainda não prestou depoimento público sobre o motivo do desaparecimento. Mas, segundo a SSP, todas as medidas seguem em andamento para esclarecer os fatos.

NOTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS:

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) informa que, na manhã deste sábado (10/05), foi localizada com êxito a mulher residente em Goianira que estava desaparecida desde 6 de maio. A ação foi realizada por meio de trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, reforçando a atuação conjunta das forças de segurança do Estado. A mulher foi localizada em Itumbiara, após compartilhamento de informações entre a PCGO e a PMGO.

A cidadã foi encontrada em boas condições de saúde, e as investigações preliminares indicam tratar-se de desaparecimento voluntário. Mais detalhes serão fornecidos pelas Forças de Segurança (PCGO e PMGO), durante a coletiva de imprensa a ser realizada na SSP, às 10h30, na segunda-feira (12).

NOTA DA EMPRESA DE MOTO POR APLICATIVO:

“A empresa se solidariza com a família e espera que Gisele Heloísa seja encontrada e que esteja bem. A empresa informa que a corrida solicitada pela passageira foi concluída normalmente e está à disposição para colaborar com a investigação da polícia, se necessário.”