Goiânia celebra 89 anos com nove dias seguidos de programação cultural

Na próxima segunda-feira, 24, Goiânia comemora 89 anos, para celebrar o aniversário da capital a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove, de 20 a 29 de outubro, circuito cultural gratuito com cerca de 45 atrações. Serão nove dias com programação diária em diversos pontos da cidade.

Dentre os eventos, estão o Festival Canto de Ouro, Festival de Artes Cênicas Goiânia em Cena, com espetáculos e oficinas teatrais, FestCine CineLab Gyn, com exibição de filmes e oficinas de cinema, além de exposição artística com obras em 89 outdoors espalhados pela cidade, lançamento de livros de autores goianos, lançamento do Selo Comemorativo dos 89 anos de fundação de Goiânia, e concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Os ingressos para o Festival Goiânia Canto de Ouro podem ser retirados na bilheteria do Cine Ouro, na Rua 3 – Centro, a partir das 17h. Os bilhetes para o Festival de Artes Cênicas Goiânia em Cena, por sua vez, estarão disponíveis na plataforma Sympla, e os ingressos para o FestCine CineLab Gyn estarão disponíveis na bilheteria da Casa de Vidro, na entrada para o evento.

