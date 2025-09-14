search
Cidades

Goiânia e entorno registram diversos focos de incêndio durante o fim de semana

Quatro ocorrências recentes mobilizam bombeiros e alertam população sobre riscos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 14/09/2025 - 11:37

Clima seco e altas temperaturas contribuíram para a propagação do fogo. Foto: Reprodução

Neste fim de semana, quatro incêndios foram registrados em diferentes pontos de Goiás, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. Na APA Serra da Areia, equipes atuaram no combate a um incêndio de grandes proporções. As operações envolveram monitoramento e contenção das chamas.

Na Rotatória da Alameda do Contorno, próximo ao Posto Kakareko, outro foco de incêndio foi registrado, exigindo intervenção das equipes de emergência. Um incidente similar ocorreu na Rodovia dos Romeiros, em área às margens da pista.

Em área urbana, um incêndio atingiu um apartamento no Residencial Parque das Nações IV. Bombeiros realizaram a evacuação do local e procedimentos de contenção, sem registro de vítimas graves.

Segundo autoridades, o clima seco e as altas temperaturas neste período contribuíram para a propagação rápida do fogo nas áreas atingidas. A combinação de calor e baixa umidade aumenta o risco de novos focos de incêndio.

A orientação é que a população evite acender fogo próximo a vegetação e informe imediatamente o Corpo de Bombeiros ao identificar focos de chamas.

As ocorrências deste fim de semana reforçam a presença constante de equipes de combate a incêndios em Goiás, tanto em áreas urbanas quanto em unidades de preservação ambiental, especialmente em períodos de clima seco e quente.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

MP e órgãos de fiscalização combatem loteamento clandestino em Caldazinha
Cidades

MP e órgãos de fiscalização combatem loteamento clandestino em Caldazinha

13/09/2025
DROGA PRF
Cidades

PRF intercepta dois caminhões e apreende 330 kg de cocaína em Jataí

13/09/2025
idoso golpe holandesa
Cidades

Idoso é preso por aplicar golpe de R$ 300 mil em mulher na Holanda

12/09/2025
empresária Ingrid
Cidades

Suspeitos de matar empresária em Minas Gerais são presos em Goiás

12/09/2025
Produtos aprendidos
Cidades

Procon apreende mais de 400 produtos vencidos em supermercado de Nerópolis

12/09/2025
Magic Mushroom Gummies
Brasil

Governo identifica três drogas inéditas em circulação no Brasil

14/09/2025
Bolão de Goiânia acerta quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 62 mil
Geral

Bolão de Goiânia acerta quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 62 mil

14/09/2025
Goiânia e entorno registram diversos focos de incêndio durante o fim de semana
Cidades

Goiânia e entorno registram diversos focos de incêndio durante o fim de semana

14/09/2025
Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens
Emprego

Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens

14/09/2025
Pesquisa