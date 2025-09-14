Goiânia e entorno registram diversos focos de incêndio durante o fim de semana

Neste fim de semana, quatro incêndios foram registrados em diferentes pontos de Goiás, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. Na APA Serra da Areia, equipes atuaram no combate a um incêndio de grandes proporções. As operações envolveram monitoramento e contenção das chamas.

Na Rotatória da Alameda do Contorno, próximo ao Posto Kakareko, outro foco de incêndio foi registrado, exigindo intervenção das equipes de emergência. Um incidente similar ocorreu na Rodovia dos Romeiros, em área às margens da pista.

Em área urbana, um incêndio atingiu um apartamento no Residencial Parque das Nações IV. Bombeiros realizaram a evacuação do local e procedimentos de contenção, sem registro de vítimas graves.

Segundo autoridades, o clima seco e as altas temperaturas neste período contribuíram para a propagação rápida do fogo nas áreas atingidas. A combinação de calor e baixa umidade aumenta o risco de novos focos de incêndio.

A orientação é que a população evite acender fogo próximo a vegetação e informe imediatamente o Corpo de Bombeiros ao identificar focos de chamas.

As ocorrências deste fim de semana reforçam a presença constante de equipes de combate a incêndios em Goiás, tanto em áreas urbanas quanto em unidades de preservação ambiental, especialmente em períodos de clima seco e quente.