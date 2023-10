Goiânia lidera queda no preço da cesta básica no Brasil

Segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o preço da cesta básica de alimentos apresentou queda em 14 capitais brasileiras em setembro, comparado ao mês anterior. No entanto, Goiânia se destacou com a maior redução acumulada nos primeiros nove meses do ano, registrando uma queda de 10,4% no custo da cesta básica. Outras cidades que também apresentaram quedas significativas foram Campo Grande (-9,2%) e Brasília (-9,1%).

Em contrapartida, Florianópolis registrou o maior custo para a cesta básica (R$ 747,64), enquanto Aracaju teve o menor valor (R$ 532,34). O Dieese estima que o salário mínimo necessário em setembro deveria ser de R$ 6.280,93. Quanto aos produtos, houve uma diminuição no preço da carne bovina de primeira, leite integral e manteiga na maioria das capitais pesquisadas.

Cesta básica x salário mínimo

Em setembro de 2023, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 108 horas e 2 minutos, uma redução em relação a agosto, que foi de 109 horas e 1 minuto. Comparado a setembro de 2022, houve uma diminuição significativa, pois a jornada média foi de 118 horas e 14 minutos. O trabalhador remunerado pelo salário mínimo comprometeu em média 53,09% do rendimento líquido para adquirir os produtos alimentícios básicos em setembro de 2023.

Comportamento dos preços

O preço do quilo da batata apresentou queda significativa em diversas cidades do Centro-Sul durante agosto e setembro, devido à maior oferta da safra de inverno. As reduções foram registradas em maiores Brasília (-26,01%), Porto Alegre (-19,93%) e Belo Horizonte (-19,17%). No entanto, em Vitória, houve um aumento de 5,26%. Em 12 meses, todas as cidades tiveram variações negativas, oscilando entre -24,29% em Belo Horizonte e -1,76% em Goiânia.

Outros itens

Os preços médios do leite integral e da manteiga também diminuíram em diversas capitais entre agosto e setembro. No caso do leite integral, as quedas variaram de -4,78% em Florianópolis a -0,14% em Belém, enquanto a maior alta ocorreu em Vitória (2,78%). Em 12 meses, houve quedas em todas as cidades, com destaque para Aracaju (-27,25%), Fortaleza (-22,84%) e João Pessoa (-22,06%). Quanto à manteiga, as reduções variaram entre -2,94% em Aracaju e -0,08% em Natal, com a maior alta registrada em Goiânia (3,61%). Em 12 meses, 12 capitais tiveram taxas positivas, com Natal (10,69%) e Recife (7,99%) liderando. O baixo consumo interno e o aumento na oferta de leite explicam essas tendências de queda no varejo.

Sustentabilidade nos negócios

Os alunos do Curso de Ciências Contábeis da Estácio Goiás produzirão um Podcast sobre sustentabilidade nos negócios com a participação de Luis Wolf, Líder Nacional de ESG para Tax na KPMG Brasil. Serão abordados temas como visão mercadológica dos Negócios e Investimentos no aspecto Ambiental, Social e de Governança para o futuro das empresas.

Previsão

A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM) previu a abertura de 630 mil vagas temporárias no terceiro trimestre (entre julho e setembro). As contratações foram lideradas pelo setor da indústria (60%), seguido pelo de serviços (30%) e comércio (10%).

Expectativa

Para a Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país, a expectativa para o último trimestre é de um crescimento ainda maior na oferta de vagas temporárias, em razão das vendas em datas tradicionais do varejo, como Dia das Crianças e Black Friday, e sobretudo pelo Natal. As contratações já se iniciam no mês de outubro, visando a alta demanda. Neste período do ano as maiores chances de contratação estão nos segmentos de varejo e logística.

Desoneração

A Medida Provisória (MP) que criou o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu a validade, fazendo com que os tributos federais sobre o óleo diesel voltem a ser zerados. Isso pode resultar em uma redução no preço do combustível. A Receita Federal confirmou que, a menos que haja outra alteração legal, a desoneração do diesel e do biodiesel será aplicada até 31 de dezembro de 2023.

Fim da isenção a sites

O presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Jorge Gonçalves, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para pedir o fim da isenção federal a lojas on-line internacionais. Ele disse que o governo está esperando a adesão ao Remessa Conforme aumentar para definir a alíquota federal. O programa oferece isenção em troca de informações à Receita.

Compras declaradas

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que as compras internacionais declaradas subiram para 46% do total em setembro, contra 20% em agosto, primeiro mês do Remessa Conforme. Antes do programa, o percentual era de 2% a 3%. O Remessa Conforme permite a isenção federal a sites estrangeiros que enviam dados à Receita antes da entrada da mercadoria no Brasil.

Liderança

A Escola de Negócios Sebrae está divulgando líderes de alta performance com uma metodologia inovadora. Um levantamento recente revelou que 83% dos líderes demitidos no Brasil tiveram problemas de comportamento neste ano. Desenvolver habilidades comportamentais é fundamental para o sucesso na liderança.

Desenvolvimento

No próximo mês, como parte das ações do Mês das Micro e Pequenas Empresas, a Escola de Negócios Sebrae realizará um curso-piloto chamado Arena de Líderes, voltado para profissionais que desempenham cargos de liderança. O curso abordará temas como autogestão, gestão de tempos de alto desempenho, inteligência de mercado e muito mais, desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para líderes de sucesso.

Mobilidade

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que aplicativos de transporte ampliam o acesso a empregos e serviços públicos na cidade do Rio de Janeiro. O levantamento analisou 152 milhões de viagens entre março e dezembro de 2019, em cooperação com a Uber. Resultados mostram que viagens curtas de aplicativo oferecem até sete vezes mais acessibilidade que o transporte público em termos de tempo de espera e velocidade média.

Desigualdade

Segundo pesquisa do Ipea em parceria com a Uber, o uso combinado de Uber e transporte público aumenta em até 75% o acesso a empregos, especialmente em viagens mais caras. Contudo, essa desigualdade de acesso é acentuada quanto maior a distância percorrida, destacando a disparidade econômica entre classes sociais. O estudo ressalta a importância de políticas públicas para mitigar essa disparidade.