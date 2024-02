Goiânia lidera ranking de capitais com alta nos preços do metro quadrado

Goiânia tornou-se a cidade com maior valorização do preço dos imóveis por metro quadrado entre as capitais brasileiras pesquisadas, segundo o primeiro estudo sobre a evolução do valor do metro quadrado de imóveis novos, realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), com dados da plataforma GeoBrain.

Segundo o relatório do Índice FipeZap, Goiânia lidera entre as capitais que mais tiveram alta. O valor médio de venda de imóveis novos por metro quadrado na capital goiana aumentou 1,61% no mês de janeiro, saltando de R$ 7.096 reais para R$ 8.205 reais. Todos os segmentos pesquisados registraram crescimento, liderado por um aumento de 15% nos segmentos de alto padrão e luxo.

Em dezembro, havia sido de 1,53%, tendo uma alta acumulada em 2023 de 14,8%, a segunda maior capital do país, perdendo apenas para Maceió. A média nacional no mesmo período ficou em 5,1%.

Segundo Diego Amaral, advogado especialista em direito imobiliário e diretor da Comissão de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, “a valorização de Goiânia é explicada pelo valor muito baixo de média no m2, que a capital tinha, tendo, portanto, uma margem interessante de crescimento, diferente de outras capitais brasileiras, além de ser uma cidade pujante com incorporadoras que buscam o melhor, em projetos, inovação e valor agregado, não perdendo em qualidade para nenhuma outra cidade brasileira, apesar da variação da alta de preço”, explica.

O advogado acrescenta que a capital tem muitas áreas a serem exploradas. “E Goiânia tem uma vantagem que muitos outros locais não têm. Em praticamente todos os bairros ainda existem zonas para novas construções e novos empreendimentos, cada vez mais modernos e inovadores”, afirma.

As demais capitais pesquisadas também apresentaram crescimento no valor médio de vendas por metro quadrado. Vitória (+0,85%), com preço médio de R$ 11.013 por metro quadrado; João Pessoa (+0,76%) com preço médio de R$ 6.009 por metro quadrado; enquanto Belo Horizonte (+0,75%) com preço médio de R$ 10.624.

O crescimento foi mais moderado em Salvador e Recife, de 5%, com preços médios de R$ 5.827 e R$ 7.626 por metro quadrado, respectivamente. Não muito longe, Fortaleza e São Paulo tiveram aumento de 4% nos metros quadrados de imóveis, com a capital cearense tendo preço médio de R$ 7.211 reais, enquanto São Paulo teve média de R$ 10.703 reais.

Por fim, Rio de Janeiro apresentou a menor valorização, com aumento de apenas 1%, mas continua sendo o metro quadrado mais caro entre as capitais pesquisadas, com preço médio de R$ 9.986.

Para quem está em busca de imóveis, mas não sabe por onde começar, Diego adianta que é importante buscar um advogado especialista na área e se atentar muito ao contrato que está sendo estabelecido, para entender índices de correção, valor, as formas de rescisões contratuais. E que apesar do aumento, empreendimentos na capital é algo que ainda vale a pena investir.

“Nós temos uma situação nova em Goiânia, que é o início de um novo plano diretor. Nós temos várias áreas já adquiridas por incorporadoras que ainda não fizeram os lançamentos. Existem várias empresas que vão fazer lançamentos no decorrer de 2024, 2025 e até 2026, com áreas já mapeadas para esses lançamentos, porque se estuda o local, os bairros, os terrenos para fazer excelentes lançamentos, então com certeza ainda vale sim muito a pena investir em Goiânia”, finaliza.