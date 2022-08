Goiânia recebe evento exclusivo para jovens de 14 a 18 anos, sobre empreendedorismo e economia

Entre os dias 1 e 3 de setembro, o Colégio Átrio vai promover a segunda edição do Átrio Summit 2022. Com o propósito de receber jovens entre 14 e 18 anos, ingressos do 9º ano à 3ª série do ensino médio, o evento traz temas relacionados ao empreendedorismo, era digital, economia e projeto de vida.

A primeira edição do Átrio Summit recebeu mais de 500 pessoas e contou com a participação de profissionais de destaque no mercado. Nesta edição não será diferente e o evento traz grandes players, com mais de 20 palestrantes.

De acordo com Thiago Sampaio, diretor executivo do Colégio Átrio, o objetivo é conscientizar os jovens sobre a importância de desenvolver novas habilidades e despertar o interesse pela formação continuada, o que pode ajudar para o destaque dos estudantes.

“A idealização do evento partiu da percepção e da necessidade de trazer esse universo para que os jovens tenham acesso a informações e possam abrir o leque de opções para a vida”, completa Thiago.

Poderão participar do Átrio Summit 2022 os alunos da rede e ainda das escolas parceiras. As inscrições custam R$150 e podem ser realizadas na própria secretaria da instituição de ensino.