search
Cidades

Goiânia renova contrato de câmeras de vigilância em unidades de saúde

Contrato garante monitoramento por câmeras das unidades de saúde da capital


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 06/09/2025 - 07:20

Unidade de saúde da capital com câmera de vigilância instalada - Foto: Divulgação
Unidade de saúde da capital com câmera de vigilância instalada, dentro do contrato com a New Line(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia renovou o contrato de vigilância eletrônica firmado em 2021, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD), com a empresa New Line Sistemas de Segurança Ltda., para o monitoramento de unidades de saúde da capital. O contrato, viabilizado a partir de adesão à ata de registro de preços, teve termo aditivo publicado no Diário Oficial da última quinta-feira (4), com valores que chegam a R$ 3,79 milhões.

As unidades de saúde de Goiânia contam com 1.180 câmeras de vigilância instaladas em recepções, corredores e outros espaços de uso comum. São 680 câmeras do tipo 1, modelos mais simples, e 500 do tipo 2, que possuem melhor qualidade de imagem e maior alcance, podendo cobrir áreas externas e espaços amplos.

O sistema também inclui ainda mil sensores de presença instalados em corredores e áreas de circulação para identificar movimentações fora do comum, além de 80 kits de alarme equipados com sirenes e centrais para resposta imediata. Também estão contratados 71 servidores de gravação, responsáveis por armazenar as imagens geradas diariamente.

Em 2021, o valor global do contrato ficou em R$ 3,54 milhões, sendo R$ 3,2 milhões anuais para a prestação de serviços e R$ 328,8 mil referentes à instalação dos equipamentos.

O 3º Termo Aditivo ao contrato nº 2305/2021, assinado pelo secretário municipal de Saúde, Luiz Gaspar Machado Pellizzer, atualizou o custo mensal da prestação de serviços para R$ 286,7 mil, o que representa R$ 3,44 milhões ao ano. Já a parcela relativa à instalação foi reajustada para R$ 352,4 mil.

Com isso, o valor global alcança R$ 3,79 milhões, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou, em nota à reportagem, que o Termo Aditivo ao contrato com a empresa NewLine foi firmado para ampliar a quantidade de unidades de saúde equipadas com sistema de videomonitoramento 24h, trazendo mais segurança a servidores e usuários.

“A medida cumpre ainda recomendação do Ministério Público de Goiás”, finaliza a pasta.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

incêndio Goiânia
Cidades

Corpo de Bombeiros combate incêndio em apartamento na Vila Alpes, em Goiânia

06/09/2025
reconhecimento facial
Cidades

MP apresenta projeto de implantação de câmeras de reconhecimento facial em Goiânia

05/09/2025
Caminho do Boi será atração na Goiás Genética 2025
Cidades

Caminho do Boi será atração na Goiás Genética 2025

05/09/2025
Detran-GO vai leiloar mais de 3 mil veículos em Senador Canedo
Cidades

Detran-GO vai leiloar mais de 3 mil veículos em Senador Canedo

05/09/2025
gato energia
Cidades

‘Gato’ na rede elétrica gerou custo de R$ 10,3 bilhões em 2024

05/09/2025
incêndio Goiânia
Cidades

Corpo de Bombeiros combate incêndio em apartamento na Vila Alpes, em Goiânia

06/09/2025
Unidade de saúde da capital com câmera de vigilância instalada - Foto: Divulgação
Cidades

Goiânia renova contrato de câmeras de vigilância em unidades de saúde

06/09/2025
cesta básica Goiânia
Geral

Nove de 13 produtos da cesta básica tiveram queda em agosto em Goiânia

05/09/2025
Covid-19 não desapareceu, alertam especialistas
Saúde

Covid-19 não desapareceu, alertam especialistas

05/09/2025
Pesquisa