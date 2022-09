Goiânia sedia 13ª edição do Monstar Games Brasil

Com apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal dos Esportes (SMESP), Goiânia sediará até domingo, 11, a 13ª edição do Monstar Games Brasil, no Sesi Ferreira Pacheco, Setor Santa Genoveva.

A competição, considerada o maior evento fitness e funcional da América Latina, receberá mais de mil atletas de todo o país, além de representantes da Argentina e Peru. As quatro arenas de competições estão montadas no Sesi Ferreira Pacheco, com espaço destinado ao público.

A programação do evento conta com seis categorias, distribuídas em coletivas, individuais, iniciantes e elite. Consiste em provas de alto rendimento, envolvendo exercícios diversos de força, resistência e agilidade, onde os atletas terão o condicionamento físico testado de diferentes formas, como na ginástica, bike, levantamento olímpico, provas na piscina, corrida com carga e sem carga, remo e esteira. A competição tem seis categorias, distribuídas em coletivas, individuais, iniciantes e elite.

A programação conta com atrações para os visitantes, que, além de acompanhar todas provas, terão acesso às atrações do Clube Ferreira Pacheco, como uma feira fitness, espaço gastronômico e de lazer. Os vencedores da competição vão dividir mais de R$ 50 mil em prêmios, além de troféus e medalhas.

Horários

Para acesso ao Monstar Games, os interessados podem adquirir ingressos no site Balada App. O valor promocional do passaporte é de R$ 100 para os dois dias do evento (sábado e domingo), em que acontecerão as competições. O valor refere-se à meia-entrada para estudantes, e à meia solidária (doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis). Para apenas um dia, o valor é R$ 60.

Categorias das competições

– Iniciantes – Times (para atletas que estão iniciando no esporte ou participando da sua primeira competição)

– Scaled – Individual e Times (para atletas que estão trabalhando subir cargas)

– Amador e RX – Individual e Times (para atletas que fazem alguns benchmarks com o peso recomendado)

– Teens Individual (para atletas que tenham de 15 a 17 anos)

– Elite Individual (para atletas experientes e que conquistaram a sua vaga através do Qualifier do Monstar Games)