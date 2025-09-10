Goiânia terá calor de até 37 graus nesta quarta-feira

O forte calor continua e a temperatura em Goiânia pode chegar a 37 graus nesta quarta-feira, prevê o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Além disso, a qualidade do ar está comprometida por grande quantidade de partículas suspensas (de poeira e decorrentes de queimadas) e a umidade relativa do ar varia entre 16% e 60%.

O calor intenso atinge todo o Estado de Goiás. Na Região Oeste, os termômetros podem marcar 41 graus no meio da tarde de hoje, o que aumenta os riscos para a saúde. Na Região Norte, a temperatura máxima prevista é de 39 graus; 38 graus na Região Central; 37 nas regiões Sudoeste e Sul e 36 graus na Região Leste.

As máximas previstas para hoje são de 39 graus em Aragarças, Minaçu e Crixás, 38 graus em Porangatu e 37 graus em Jataí, Itumbiara e Aruanã. Não há previsão de chuva. Nas regiões Norte e Oeste já somam 128 os dias de estiagem. Na Região Leste são 126 dias. Na Região Central, 77 dias. Já as regiões Sudoeste e Sul foram agraciadas com pequena quantidade de chuvas há 11 dias.

Goiás tem 220 dos 246 municípios em estado crítico para pelo chamado “fator 30 30 30”, que significa temperatura igual ou superior a 30 graus Celsius, umidade relativa do ar abaixo de 30% e vento moderado a forte, que acelera a queima e a dispersão das chamas, dificultando o combate a eventuais incêndios.

Essas condições levaram a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) a emitir orientações à comunidade escolar e à população, nesta terça-feira (9) sobre os cuidados necessários diante da baixa umidade do ar e das altas temperaturas registradas neste período de estiagem, em Goiás.

Recomendações à população

Para minimizar os impactos do clima seco e quente, a Seduc/GO orienta a adoção das seguintes medidas:

• Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h;

• Hidratar-se com frequência, dando preferência a água, sucos naturais e água de coco;

• Usar roupas leves, chapéus e protetor solar;

• Manter ambientes internos ventilados e utilizar umidificadores, toalhas molhadas e ou recipientes com água;

• Evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes;

• Redobrar a atenção com crianças, idosos e trabalhadores que atuam sob o sol;

Nas escolas, a orientação é estimular o consumo de água ao longo do dia, disponibilizar bebedouros ou garrafinhas individuais para os alunos, oferecer bebidas naturais quando possível e manter os espaços sempre arejados.

A Seduc/GO reforça que, em casos de sintomas como tontura, mal-estar, dificuldade para respirar ou sangramentos nasais intensos, a população deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

Dino diz que STF não vai se intimidar com tweet de governo estrangeiro