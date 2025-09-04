Goiânia terá Desfile Cívico Militar no dia 7 de setembro, feriado da Independência

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove no domingo, 7 de setembro, o tradicional Desfile Cívico Militar em comemoração à Independência do Brasil, na Avenida Tocantins, no Centro.
O evento terá início às 7h30 com revista às tropas, seguida pelo hasteamento do Pavilhão Nacional às 8h. Às 8h30 começa o desfile oficial, que reunirá forças militares, instituições civis, escolas e representantes da sociedade organizada.
O desfile contará com a participação de cerca de quatro mil pessoas, que compõem as instituições civis e militares, além de estudantes da rede estadual e municipal, motociclistas e colecionadores de carros antigos, proporcionando um espetáculo de diversidade, disciplina e integração para a população goianiense.
“O ato cívico é uma oportunidade para a população prestigiar e celebrar a história e os valores de cidadania, patriotismo e respeito às instituições. Estão todos convidados para prestigiar este momento importante para nossa cidade e país”, afirma o secretário municipal de Cultura, Uugton Batista.
Ordem do desfile:
* Marinha do Brasil;
* Exército Brasileiro;
* Polícia Militar do Estado de Goiás;
* Colégios Militares;
* Corpo de Bombeiros Militar;
* Guarda Civil Metropolitana;
* Polícia Civil;
* Polícia Técnico-Científica;
* Polícia Penal;
* Procon Goiânia;
* Escolas Estaduais;
* Escolas Municipais;
* Motociclistas;
* Associação de Carros Antigos.