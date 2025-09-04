search
Cidades

Goiânia terá Desfile Cívico Militar no dia 7 de setembro, feriado da Independência

Programação começa às 7h30, com revista às tropas, e segue com hasteamento do Pavilhão Nacional e desfile na Avenida Tocantins


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/09/2025 - 16:49

desfile 7 setembro
Goiânia celebra Independência do Brasil com Desfile Cívico Militar no dia 7 de setembro (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove no domingo, 7 de setembro, o tradicional Desfile Cívico Militar em comemoração à Independência do Brasil, na Avenida Tocantins, no Centro.

O evento terá início às 7h30 com revista às tropas, seguida pelo hasteamento do Pavilhão Nacional às 8h. Às 8h30 começa o desfile oficial, que reunirá forças militares, instituições civis, escolas e representantes da sociedade organizada.

O desfile contará com a participação de cerca de quatro mil pessoas, que compõem as instituições civis e militares, além de estudantes da rede estadual e municipal, motociclistas e colecionadores de carros antigos, proporcionando um espetáculo de diversidade, disciplina e integração para a população goianiense.

“O ato cívico é uma oportunidade para a população prestigiar e celebrar a história e os valores de cidadania, patriotismo e respeito às instituições. Estão todos convidados para prestigiar este momento importante para nossa cidade e país”, afirma o secretário municipal de Cultura, Uugton Batista.

Ordem do desfile:
* Marinha do Brasil;
* Exército Brasileiro;
* Polícia Militar do Estado de Goiás;
* Colégios Militares;
* Corpo de Bombeiros Militar;
* Guarda Civil Metropolitana;
* Polícia Civil;
* Polícia Técnico-Científica;
* Polícia Penal;
* Procon Goiânia;
* Escolas Estaduais;
* Escolas Municipais;
* Motociclistas;
* Associação de Carros Antigos.

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

focinheira
Cidades

Uso de focinheira em cães de ‘raças perigosas’ pode ser obrigatório em Goiânia

04/09/2025
Polícia Civil de Goiás cumpre 58 medidas judiciais contra tráfico de drogas em quatro estados
Cidades

Polícia Civil de Goiás cumpre 58 medidas judiciais contra tráfico de drogas em quatro estados

04/09/2025
Polícia Civil de Goiás mobiliza mais de 200 agentes em operação contra grupo de falsificação de medicamentos
Cidades

Polícia Civil de Goiás mobiliza mais de 200 agentes em operação contra grupo de falsificação de medicamentos

04/09/2025
calor em Goiás
Cidades

Quinta-feira terá muito calor e baixa umidade do ar em Goiás

04/09/2025
apreensão armas Niquelândia
Cidades

Policiais apreendem armas de fogo, silenciador e mais de 3 mil munições em Niquelândia

03/09/2025
Mais de 397 mil famílias em Goiás serão beneficiadas pelo Gás do Povo
Política

Mais de 397 mil famílias em Goiás serão beneficiadas pelo Gás do Povo

04/09/2025
desfile 7 setembro
Cidades

Goiânia terá Desfile Cívico Militar no dia 7 de setembro, feriado da Independência

04/09/2025
Caiado anistia Bolsonaro
Poder

Caiado diz que bancadas da direita no Congresso vão aprovar anistia para Bolsonaro

04/09/2025
Escola de Aparecida chega à final de prêmio nacional de cidadania
Educação

Escola de Aparecida chega à final de prêmio nacional de cidadania

04/09/2025
Pesquisa