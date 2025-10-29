search
Brasil

Goiânia terá quarta-feira de tempo nublado e pancadas de chuva isoladas

Dia começa com céu parcialmente nublado e temperatura mínima em torno de 21°C


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/10/2025 - 06:00

A noite deve continuar com céu nublado e clima ameno, com termômetros marcando entre 22 °C e 24 °C; (Imagem: Reprodução)

A quarta-feira (29) deve ser marcada por mudanças no tempo em Goiânia. Depois de uma sequência de dias quentes e secos, o céu ganha nuvens mais densas e há previsão de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O cenário traz alívio para as altas temperaturas e melhora momentânea na umidade do ar, que vinha preocupando os moradores nas últimas semanas.

De acordo com o boletim do INMET, o dia começa com céu parcialmente nublado e temperatura mínima em torno de 21 °C, mas as condições atmosféricas ficam instáveis a partir do fim da manhã. A previsão aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva com trovoadas durante a tarde e à noite. A máxima deve alcançar 30 °C, mas a sensação térmica tende a cair nas áreas onde a chuva se concentrar.

As pancadas previstas devem ocorrer de forma pontual e passageira, típicas do período de transição entre o fim da seca e o início das chuvas regulares no Cerrado. Mesmo assim, há potencial para rajadas de vento e trovoadas isoladas, o que exige atenção de motoristas e pedestres, especialmente no fim do dia, quando a circulação de nuvens é maior sobre a capital.

O INMET também alerta para a variação na umidade relativa do ar, que deve oscilar entre 40% e 85% ao longo do dia. Apesar da melhora em relação aos índices críticos observados em outubro, a recomendação é manter hidratação constante e evitar exposição prolongada ao sol nos intervalos sem chuva.

A noite deve continuar com céu nublado e clima ameno, com termômetros marcando entre 22 °C e 24 °C. O tempo instável traz um alívio térmico para Goiânia, mas também marca o início de uma nova fase climática no estado — com o retorno gradual das chuvas e a expectativa de um fim de mês mais úmido.

Para os próximos dias, o padrão de instabilidade deve se manter, com possibilidade de pancadas isoladas e aumento progressivo da nebulosidade. A orientação dos meteorologistas é que a população se prepare para essa mudança de padrão, que já antecipa o início da temporada de chuvas no Centro-Oeste.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Bairro da Liberdade
Brasil

Bairro da Liberdade é eleito um dos 25 melhores destinos de 2026

29/10/2025
APAEs
Brasil

Parlamentares se posicionam contra Governo Federal que pretende acabar com as APAEs

28/10/2025
Aposta do MA acerta Mega-Sena e ganha R$ 63 milhões; veja dezenas sorteadas
Brasil

Mega-Sena sorteia nesta terça prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

28/10/2025
Bolsa Família
Brasil

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

27/10/2025
PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba
Brasil

PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba

26/10/2025
Bairro da Liberdade
Brasil

Bairro da Liberdade é eleito um dos 25 melhores destinos de 2026

29/10/2025
Goiânia terá quarta-feira de tempo nublado e pancadas de chuva isoladas
Brasil

Goiânia terá quarta-feira de tempo nublado e pancadas de chuva isoladas

29/10/2025
AVC ultrapassa infarto como principal causa de morte cardiovascular no Brasil
Saúde

AVC ultrapassa infarto como principal causa de morte cardiovascular no Brasil

28/10/2025
Horóscopo de Novembro: Mercúrio Retrógrado e renovação emocional
Curiosidades

Horóscopo de Novembro: Mercúrio Retrógrado e renovação emocional

28/10/2025
Pesquisa