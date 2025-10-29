Goiânia terá quarta-feira de tempo nublado e pancadas de chuva isoladas

A quarta-feira (29) deve ser marcada por mudanças no tempo em Goiânia. Depois de uma sequência de dias quentes e secos, o céu ganha nuvens mais densas e há previsão de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O cenário traz alívio para as altas temperaturas e melhora momentânea na umidade do ar, que vinha preocupando os moradores nas últimas semanas.

De acordo com o boletim do INMET, o dia começa com céu parcialmente nublado e temperatura mínima em torno de 21 °C, mas as condições atmosféricas ficam instáveis a partir do fim da manhã. A previsão aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva com trovoadas durante a tarde e à noite. A máxima deve alcançar 30 °C, mas a sensação térmica tende a cair nas áreas onde a chuva se concentrar.

As pancadas previstas devem ocorrer de forma pontual e passageira, típicas do período de transição entre o fim da seca e o início das chuvas regulares no Cerrado. Mesmo assim, há potencial para rajadas de vento e trovoadas isoladas, o que exige atenção de motoristas e pedestres, especialmente no fim do dia, quando a circulação de nuvens é maior sobre a capital.

O INMET também alerta para a variação na umidade relativa do ar, que deve oscilar entre 40% e 85% ao longo do dia. Apesar da melhora em relação aos índices críticos observados em outubro, a recomendação é manter hidratação constante e evitar exposição prolongada ao sol nos intervalos sem chuva.

A noite deve continuar com céu nublado e clima ameno, com termômetros marcando entre 22 °C e 24 °C. O tempo instável traz um alívio térmico para Goiânia, mas também marca o início de uma nova fase climática no estado — com o retorno gradual das chuvas e a expectativa de um fim de mês mais úmido.

Para os próximos dias, o padrão de instabilidade deve se manter, com possibilidade de pancadas isoladas e aumento progressivo da nebulosidade. A orientação dos meteorologistas é que a população se prepare para essa mudança de padrão, que já antecipa o início da temporada de chuvas no Centro-Oeste.