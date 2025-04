Goiás continua sob alerta de chuvas fortes combinadas com calor

Goiás permanece sob alerta para a possibilidade de ocorrência de chuvas fortes e isoladas com rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A combinação de calor e umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidade, com chuvas isoladas em diversas regiões do estado, que poderão vir em formato de tempestades acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Em Goiânia haverá sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, de acordo com a meteorologia. A temperatura máxima pode chegar a 32º e a umidade relativa do ar vai variar entre 50% e 95%. O nascer do sol será às 6h27 e o pôr do sol, às 18h02.

Veja as localidades com risco potencial para tempestades

Acreúna, Água Limpa, Aloândia, Amorinópolis, Anhanguera, Aparecida De Goiânia, Aparecida Do Rio Doce, Aporé, Aragarças, Aragoiânia, Bom Jesus De Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Alta, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Caldas Novas, Campestre De Goiás, Campo Alegre De Goiás, Castelândia, Catalão, Cezarina, Corumbaíba, Cristianópolis, Cromínia, Cumari, Davinópolis, Edealina, Edéia, Fazenda Nova, Goiandira, Goiânia, Goiatuba, Gouvelândia, Guapó, Hidrolândia, Inaciolândia, Indiara, Ipameri, Israelândia, Itajá, Itarumã, Itumbiara, Jandaia, Jataí, Joviânia, Lagoa Santa, Mairipotaba, Marzagão, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Morrinhos, Nova Aurora, Orizona, Ouvidor, Palmelo, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Piracanjuba, Pires Do Rio, Pontalina, Porteirão, Portelândia, Professor Jamil, Quirinópolis, Rio Quente, Rio Verde, Santa Cruz De Goiás, Santa Helena De Goiás, Santo Antônio Da Barra, São João Da Paraúna, São Miguel Do Passa Quatro, São Simão, Três Ranchos, Turvelândia, Urutaí, Varjão, Vicentinópolis.

Totus Tuus ganha reconhecimento de Patrimônio Cultural Imaterial de Goiânia