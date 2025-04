Totus Tuus ganha reconhecimento de Patrimônio Cultural Imaterial de Goiânia

O tradicional evento Mariano, Totus Tuus, realizado anualmente no mês de maio, em Goiânia, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do município. A Lei nº 11.375, sancionada pelo prefeito Sandro Mabel nesta quarta-feira (23), destaca a importância da celebração para a cultura e religiosidade local. A proposta foi apresentada pelo vereador Romário Policarpo, presidente da Câmara Municipal de Goiânia.

Anteriormente, em setembro de 2023, o evento já havia sido declarado patrimônio cultural imaterial do Estado de Goiás por meio da Lei Estadual nº 22.233, sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás.

Centro-Oeste

O Totus Tuus, que significa “Todo Teu” em latim, é considerado o maior evento mariano do Centro-Oeste brasileiro. Idealizado pelo Padre Marcos Rogério, organizado pela Associação Assunção, Arquidiocese de Goiânia e Paróquia Nossa Senhora da Assunção, o evento já reuniu mais de 25 mil fiéis presencialmente e milhares de outros por meio de transmissões online. A programação inclui palestras, missas, momentos de oração e música católica, visando fortalecer a fé dos participantes e promover a devoção mariana.

No âmbito federal, o Projeto de Lei nº 193/2024, de autoria da deputada Flávia Morais (PDT-GO), propõe reconhecer o Totus Tuus como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O projeto já foi aprovado na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e com parecer de aprovação pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Turismo

Além de seu significado religioso, o Totus Tuus tem se destacado como um importante impulsionador do turismo religioso em Goiânia. A cada edição, o evento atrai caravanas de diversas partes do país, movimentando a economia local e gerando emprego e renda para a comunidade.

No dia 31 de maio de 2025, o Totus Tuus celebrará sua 10ª edição com uma programação especial no Estádio Serra Dourada, ampliando sua capacidade para receber milhares de fiéis. A celebração contará com a presença inédita de uma imagem de Nossa Senhora trazida diretamente de Paris, fortalecendo ainda mais a conexão espiritual dos participantes.

