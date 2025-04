Goiás deve colher safra recorde de cana-de-açúcar em 2025

A produção de cana-de-açúcar em Goiás deve alcançar 78,5 milhões de toneladas na safra 2024/25, consolidando o estado como o terceiro maior produtor do país. Os dados são do quarto levantamento do Acompanhamento da Safra Brasileira de Cana-de-Açúcar, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O volume representa um crescimento de 2,6% em relação à safra anterior e deve estabelecer um novo recorde na série histórica da cultura em território goiano.

Dentre os fatores que impulsionam esse avanço estão os aumentos de 1,6% na área colhida, que deve atingir 969,7 mil hectares e o ganho de produtividade nas lavouras da safra atual. A estimativa é que o rendimento médio alcance 81,0 toneladas por hectare, o que representa um crescimento de 1,0% em comparação com o ciclo passado.

Indústria

Os números positivos também devem refletir de maneira expressiva na etapa industrial da cadeia. A fabricação de açúcar pode alcançar 2,9 milhões de toneladas, enquanto a estimativa para o etanol é de 4,87 bilhões de litros, um crescimento de 8,8% e 2,7% respectivamente, comparado a safra 2023/24.

“É um resultado bastante expressivo, que mostra a força do setor sucroenergético em Goiás. Temos uma cadeia produtiva estruturada, com investimentos constantes em tecnologia e manejo, o que contribui diretamente para esses números positivos. O levantamento mostra que Goiás representa cerca de 11,6% de toda a produção nacional de cana-de-açúcar, o que ressalta o empenho do agricultor goiano no cenário nacional”, avalia o titular da Secretaria Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Pedro Leonardo Rezende.

Estratégico

De acordo com o secretário, o desempenho reforça o papel estratégico do estado no agronegócio brasileiro. “A cana-de-açúcar é responsável por milhares de empregos diretos e indiretos, além de ser peça fundamental na geração de energia limpa, por meio do etanol. A expectativa de produção recorde de cana-de-açúcar reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento do agro em Goiás”, conclui.