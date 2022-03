Goiás dispensará o uso de máscara em locais fechados

Uma reunião realizada nesta quarta-feira (23) pelo Centro de Operações de Emergência (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus definiu que o uso de máscaras em locais fechados pode ser liberado. No entanto, o COE, recomendou que a medida do uso do item de proteção contra Covid-19 seja mantida pelas pessoas dos grupos vulneráveis.

No dia 10 deste mês, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás havia publicado uma Nota Técnica que recomendava a flexibilização do uso do equipamento de proteção facial nos municípios onde a cobertura vacinal da população acima de cinco anos ultrapassasse aos 75%.

A dispensa do uso de máscaras em ambientes fechados amplia as recomendações da nota técnica do início do mês. Que até então, pedia para que a população continuasse usando máscaras no transporte coletivo, escolas, shoppings, boates, supermercados, aeroportos, rodoviárias, entre outros.

A nova orientação leva em consideração um conjunto de recomendações que foi definido pela sociedade brasileira de infectologia (SBI) e aprovados na íntegra pelos membros do COE.

O uso de máscara

A nova recomendação para manter o uso do item de proteção contra Covid-19 se estende a dois grupos. O primeiro trata das pessoas com mais vulnerabilidade à contaminação ou que apresentam maior fragilidade em caso de contrair a doença. O segundo grupo é para aqueles que estão em locais fechados ou abertos com aglomerações.

Cenário da pandemia

Em Goiás, até a tarde desta quarta-feira (23), 5.643.010 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra covid-19. Em relação a segunda aplicação, 4.874.577 pessoas já completaram o esquema vacinal.

O estado já registou 1.261.837 casos da doença e 26.182 óbitos foram confirmados desde o início da pandemia em março de 2020.