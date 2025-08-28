Goiás é o 11º estado mais populoso do Brasil, mostram novos dados do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou as estimativas populacionais de 2025, e Goiás aparece na 11ª posição no ranking nacional. Mesmo fora do top 10, o estado segue como o mais populoso do Centro-Oeste, à frente de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. O Brasil tem uma população estimada em 213.421.037 de habitantes, conforme um novo levantamento.

Em comparação com a estimativa lançada pelo IBGE no ano anterior, o novo número representa um aumento populacional de 0,39% em relação à última atualização do instituto, em agosto de 2024, que estimava 203.080.756 de pessoas.

No topo do ranking nacional seguem São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os dez estados mais populosos também estão Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Pará e Santa Catarina, o que coloca Goiás na 11ª colocação.

Veja o número por estado:

São Paulo — 46.081.801

Minas Gerais — 21.393.441

Rio de Janeiro — 17.223.547

Bahia — 14.870.907

Paraná — 11.890.517

Rio Grande do Sul — 11.233.263

Pernambuco — 9.562.007

Ceará — 9.268.836

Pará — 8.711.196

Santa Catarina — 8.187.029

Goiás — 7.423.629

Maranhão — 7.018.211

Paraíba — 4.164.468

Espírito Santo — 4.126.854

Amazonas — 4.321.616

Mato Grosso — 3.893.659

Rio Grande do Norte — 3.455.236

Piauí — 3.384.547

Alagoas — 3.220.848

Distrito Federal — 2.996.899

Mato Grosso do Sul — 2.924.631

Sergipe — 2.299.425

Rondônia — 1.751.950

Tocantins — 1.586.859

Amapá — 806.517

Acre — 884.372

Roraima — 738.772

Em números absolutos, o estado de São Paulo continua com o maior número de habitantes: 46.081.801, um número superior aos demais estados da região Sudeste juntos, os quais somam 42.743.842 pessoas, mais de 3,3 milhões a menos que o estado paulista.

Roraima tem a menor população do Brasil, com 738.772 habitantes. Porém, segue como o estado que mais cresce em aumento populacional, com 3,07%, a maior variação entre todos os estados, desde o último registro do instituto, que apontava 716.793 pessoas em 2024. A menor variação de habitantes foi no Alagoas com 0,02%, cerca de 744 habitantes em números absolutos.