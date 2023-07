Goiás foi o estado do Centro-Oeste que mais criou empresas em abril

O Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian revelou que, em abril, 28.656 empresas foram criadas no Centro-Oeste do país. Dessas, a maior parte estava no estado de Goiás, que marcou a abertura de 11.816 novos empreendimentos na região. Confira no gráfico abaixo os dados das demais Unidades Federativas (UF):

Cenário nacional

Em todo o Brasil, o número chegou a 378.446 companhias fundadas, representando um crescimento de 5,9% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Quanto a natureza jurídica, as “Sociedades Limitadas” apresentaram o maior salto em relação ao mesmo período de 2022 (19,7%).

A análise por segmento mostrou que o de “Serviços” foi o que mais registrou criação de empresas em abril, com 213.773 empreendimentos abertos. Em sequência estavam o “Comércio” (62.684), a “Indústria” (18.903) e a categoria “Demais” (3.538), que contempla negócios do setor “Primário”, “Financeiro” e “Terceiro Setor”.

MEIs são maioria

Em abril, 298.898 novos negócios passaram a existir no país. Dentre eles, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, 225.263 eram microempreendedores individuais (MEIs), ou seja, representavam a fatia mais expressiva, de 75,4%.

“Essa é uma natureza jurídica muito popular porque, além do custo reduzido para dar início ao empreendimento, outros fatores como declarações e tributos simplificados, incentivo às linhas de crédito e benefícios previdenciários, tornam a opção bastante atrativa para aqueles que estão começando no mundo dos negócios”, explica o vice-presidente de pequenas e médias empresas da Serasa Experian, Cleber Genero.