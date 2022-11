Goiás ganha 2.225 novas empresas em outubro

Em outubro, 2.225 novas empresas foram abertas em Goiás. Nos dez primeiros meses de 2022, já são 27.500 novos CNPJ’s atuando no Estado. Ao todo, Goiás conta atualmente com 1.009.084 empresas em funcionamento. Os dados são da Junta Comercial de Goiás (Juceg).

O ramo que mais abriu novos empreendimentos, em outubro, foi o de serviços de escritório e apoio administrativo (241), seguido de promoção de vendas (162) e comércio varejista de bebidas (150), que saiu do sexto e agora ocupa o terceiro lugar. Comércio varejista de vestuário e acessórios (145) e consultoria em gestão empresarial (144) formam o top 5 do ranking goiano de empreendedorismo.

Para o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira, a meta de Goiás é ultrapassar a quantidade de empresas abertas no ano passado. Em 2021, o Estado fechou com saldo recorde de 33.082 novos negócios. “Faltam dois meses para fecharmos essa conta e ultrapassar esse número. Trabalhamos para fazer de Goiás um estado desburocratizado e ágil na abertura e novos negócios, para que cada vez mais o empresário tenha segurança para realizar seus investimentos aqui”, pondera Euclides.

De acordo com a Juceg, Goiânia segue liderando o ranking das cidades com mais empresas abertas no Estado, com 313.881. É seguida por Aparecida de Goiânia (73.642), Anápolis (59.601), Rio Verde (31.525) e Valparaíso de Goiás (23.124)

Nacional

A média de tempo para abertura de uma empresa em Goiás ficou em um dia e oito horas, abaixo da média do país, que é de um dia e treze horas. Goiás segue líder em novos negócios entre todos os Estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O Ceará ocupa a segunda posição, com 2.066 novas constituições em outubro e, em terceiro o Mato Grosso, com 1.637, segundo dados do Governo Federal, por meio do Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim).