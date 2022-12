Goiás inicia entrega de kits escolares para estudantes do Ensino Fundamental

Em mais uma ação do Programa em Regime de Colaboração pela Criança Alfabetizada (AlfaMais Goiás), o Governo de Goiás iniciou a entrega de kits de materiais escolares para 245 prefeituras e secretariais municipais de Educação parceiras no programa.

Ao todo, serão 143.160 kits escolares que atenderão estudantes do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental. Cada kit é composto por dois apontadores, três borrachas, quatro cadernos brochura, um caderno de desenho, dois frascos de cola (branca e colorida), duas caixas de lápis de cor, um lápis grafite preto, uma tesoura e dois conjuntos de canetinhas hidrográficas.

Para o presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Flávio de Castro, a ação representa a essência do regime de colaboração. De acordo com ele, a entrega demonstra que “tanto o Estado quanto os municípios caminham em um sentido só, que é o de dar qualidade e a oportunidade de Educação para as nossas crianças e jovens”.

Demais ações

Essa é mais uma das medidas realizadas pelo Governo de Goiás no âmbito do Programa AlfaMais Goiás. Desde o lançamento do programa, em 2021, o Estado tem disponibilizado formação para os professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, materiais didáticos para educadores e estudantes, e livros literários para os 245 municípios parceiros.

Somente em abril deste ano, a Seduc entregou 28 mil exemplares de livros didáticos para profissionais lotados nas redes municipais e estadual de ensino, que atuam na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. “O programa AlfaMais tem a missão de alfabetizar todas as crianças na idade certa”, explicou a superintendente de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Seduc, Giselle Faria, durante a entrega.

Parceria

O secretário municipal de Educação de Iporá, João de Almeida Lara, acredita que uma das principais contribuições tem sido a aproximação entre as redes estadual e municipais de ensino. “Tem sido um processo bastante evolutivo e satisfatório esse apoio”, comentou ele. Diante da entrega dos novos kits de materiais escolares, o secretário prevê que, em breve, o programa atingirá os resultados esperados no âmbito da Educação Básica. “Tudo o que se faz de bom para a educação tem uma resposta imediata e essa parceria tem mostrado que realmente esse programa veio para ficar. E dará o resultado esperado em um tempo bastante curto”, assegurou.