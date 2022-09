Goiás lidera cadastros do Turismo no Centro-Oeste

O Estado de Goiás é líder em cadastros do Turismo do Centro-Oeste, com 6.352 prestadores de serviços turísticos que atuam de forma legal em 2022. Os dados são do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), sistema de profissionais e empresas que integram a cadeia do Turismo, executado pelo Ministério do Turismo em parceria com os estados.

Goiás está isolado na dianteira em número de cadastros regulares no Centro-Oeste, seguido pelo Distrito Federal, com 3.284 documentos. Mato Grosso conta com 1.868, e Mato Grosso do Sul tem 1.722 profissionais e empresários de Turismo atuando na legalidade. No ranking nacional, Goiás ocupa a oitava colocação.

A regularização no Cadastur garante que empresas e prestadores de serviço estejam dentro da legalidade e é uma das exigências para a inclusão e a permanência de um município no Mapa do Turismo Brasileiro. A Lei Geral do Turismo determina a obrigatoriedade para sete categorias no Cadastur, sendo que a maior parte das inscrições em Goiás, atualmente, é de agências de turismo, que somam 1.140 documentos.

A exigência alcança ainda quem exerce a profissão de guia de turismo (196) ou é proprietário de meios de hospedagem (1.095); transportadora turística (836); organizadora de eventos (486); acampamento turístico (57) e parque temático (15). Ao todo, as atividades obrigatórias somam 3.822 registros no Cadastur de Goiás.

Outras atividades turísticas também podem se inscrever e buscam o documento como forma de garantir a segurança do visitante. É o caso de: casas de espetáculo, que são 45 registradas no Estado; centros de convenções (11); locadoras de veículos para turistas (87); restaurantes, cafeterias, bares e similares (1.751); além de prestador especializado em segmentos turísticos (335); prestador de infraestrutura de apoio para eventos (284); parque aquático (34) e empreendimento de apoio ao turismo náutico e à pesca desportiva (17). Estas atividades, cuja inscrição é facultativa, têm 2.530 registros no Cadastur goiano.

Segundo a coordenadora Regional do Cadastur de Goiás, Sandra Vital, a certidão “representa a formalização das empresas, além de ser a garantia de que elas estão operando de acordo com a legislação”. O registro do Cadastur precisa ser renovado a cada cinco anos para os guias de turismo e a cada dois anos para as demais atividades. O cadastro é feito de forma totalmente on-line e gratuita pelo site https://cadastur.turismo.gov.br.

De acordo com o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, o crescimento do número de estabelecimentos regulares indica que o trabalho de sensibilização surtiu resultado, “levando ao aumento da conscientização de profissionais e empresários do Turismo sobre a importância de se ter o Cadastur”.

O cadastro é uma importante fonte de consulta para o turista, garantindo maior segurança na escolha de prestadores de serviços turísticos. A iniciativa também traz benefícios a empresa e profissionais do setor. Isso porque, ao se cadastrar, passam a contar com diversas vantagens e oportunidades de negócios, como acesso a programas oficiais estaduais e do MTur, incluindo cursos de qualificação, apoio em feiras e eventos, visibilidade nos canais de divulgação ministeriais e, ainda, acesso a financiamento por meio de bancos oficiais.