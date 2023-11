Goiás recebe alerta de perigo para tempestades neste sábado (18)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para tempestades em 11 estados. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Com o alerta de “perigo” por causa dos temporais, as regiões podem ter chuvas de 100 milímetros por dia no fim de semana. Há previsão de ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h, e queda de granizo.

Com a chegada da frente fria amenizando a onda de calor da última semana, a tendência é que as temperaturas fiquem mais próximas à média esperada para o período.