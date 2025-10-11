Goiás reduz insegurança alimentar em 24,6%, aponta IBGE

Goiás se consolida como um dos estados brasileiros com menor número de pessoas em situação de insegurança alimentar. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta sexta-feira (10) a nova edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). O levantamento mostra que a insegurança alimentar no estado caiu 24,6% em 2024, resultado que coloca Goiás entre os cinco com melhor desempenho do país.

Atualmente, mais de 2,3 milhões de famílias goianas vivem em segurança alimentar — ou seja, com acesso regular a refeições adequadas e de qualidade. O número representa um avanço de 10,1% em relação a 2023, evidenciando melhora em todos os níveis de severidade. O estado também registrou a segunda maior queda do Brasil no número de domicílios em situação de insegurança alimentar grave, passando de 102 mil para 65 mil lares — uma redução de 36,3%, quase o dobro da média nacional, que foi de 19,9%.

Os resultados refletem o impacto direto das ações do Goiás Social, programa coordenado pela primeira-dama Gracinha Caiado, reconhecido como o maior e mais completo programa de superação da pobreza do país. “Não existe dignidade com fome. O governador Ronaldo Caiado trabalha desde o primeiro dia para que ninguém seja esquecido em Goiás. Garantimos dignidade nos momentos de emergência e, depois, damos as ferramentas para que as famílias possam deixar a vulnerabilidade”, afirmou Gracinha.

Entre as iniciativas do programa, o Restaurante do Bem mantém 17 unidades em funcionamento e já serviu mais de 22 milhões de refeições desde 2019, com investimento de R$ 156 milhões. O Mães de Goiás, que transfere R$ 300 mensais a mulheres com filhos de até seis anos, já beneficiou mais de 200 mil famílias nos 246 municípios goianos, somando R$ 962 milhões em repasses desde 2021.

Outro destaque é o Programa NutreBem, que distribui o Mix do Bem — alimento composto por arroz, proteína de soja e legumes desidratados — a milhares de famílias em todo o estado. Desde 2019, o governo também distribuiu 1,6 milhão de cestas básicas, em parceria com a OVG, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A Ouvidoria Social realiza atendimentos diretos a famílias em situação de vulnerabilidade, enquanto o Banco de Alimentos, em parceria com a Ceasa e a Secretaria de Agricultura, já beneficiou mais de 400 instituições sociais e milhares de famílias, totalizando R$ 8,5 milhões em investimentos.

Para Gracinha Caiado, os números confirmam o resultado de uma política pública contínua e integrada. “Os dados do IBGE mostram que as ações do governo estão realmente transformando vidas. Cada cesta entregue, cada refeição servida, cada mãe beneficiada representa mais que estatísticas — é esperança, é dignidade e é futuro para milhares de famílias goianas”, concluiu.