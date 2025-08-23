Goiás Social e OVG realizam 3ª Caminhada do Bem neste sábado em Goiânia

O município de Goiânia será palco da 3ª edição da Caminhada do Bem, promovida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e pelo Goiás Social. A ação, que integra a programação do Dia Nacional do Voluntariado, celebrado em 28 de agosto, promete reunir centenas de pessoas em um percurso solidário pelas ruas da capital.

A concentração terá início às 16h, na sede da OVG, localizada na Avenida T-14, no Setor Bueno. De lá, os participantes seguem em direção à Praça Cívica, na região Central, onde serão recebidos com atividades recreativas e de bem-estar. O trajeto terá cerca de 5 km, com previsão de ser concluído em uma hora.

Para participar, os interessados se inscreveram pelo site da OVG (ovg.org.br) e entregaram seis litros de leite longa vida no ato da inscrição. Todo o leite arrecadado será destinado a entidades sociais cadastradas na OVG, que atendem crianças, idosos, pessoas com deficiência, gestantes e famílias em situação de vulnerabilidade.

Os inscritos na Caminhada do Bem 2025 também recebem um kit especial como incentivo para o percurso. O conjunto inclui uma camiseta exclusiva do evento, uma mochila prática e uma squeeze personalizada, itens pensados para dar mais conforto, identidade e motivação aos participantes durante a caminhada solidária.

Com expectativa de recorde de público, a Caminhada do Bem já mobilizou mais de 2 mil voluntários em suas duas primeiras edições. Em 2024, cerca de 1,5 mil pessoas participaram do trajeto solidário.