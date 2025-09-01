Goiás vence prêmio nacional de TI em Saúde

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), conquistou o primeiro lugar no CIO Public Sectors, um dos mais importantes eventos de tecnologia da informação no País, com o sistema Meu Prontuário Eletrônico (Meu PEP). A premiação ocorreu no fim de semana em Foz do Iguaçu (PR), em cerimônia que reuniu cerca de 200 representantes e gestores de TI do setor público brasileiro, destacando a inovação em saúde digital do Estado.

Sistema inovador

Idealizado e desenvolvido por equipes da SES, o Meu PEP disponibiliza ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) informações sobre atendimentos, exames, medicamentos, vacinas e unidades de saúde nas redes estadual e municipal, por meio da plataforma expresso. O secretário de Estado da Saúde, Rasível Santos, destacou que o sistema coloca o cidadão no centro do cuidado, oferecendo acesso fácil e seguro ao histórico de saúde, garantindo transparência, eficiência e protagonismo no acompanhamento do tratamento.

Reconhecimento nacional

O prêmio CIO Public Sectors é organizado pela 4Network, e neste ano teve como tema “Da ficção à ciência, os limites do pós-humanismo”. O Meu PEP concorreu com finalistas de cinco instituições de renome nacional: Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Ministério Público do Distrito Federal, Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e Petrobrás Transporte S.A. (Transpetro). O sistema goiano foi escolhido por votação dos 200 representantes presentes no evento, sendo considerado um modelo de economia, melhoria do acesso e humanização do atendimento à população, segundo a superintendente de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital, Luiselena Luna Esmeraldo.

