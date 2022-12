GoiásFomento abre edital para venda direta de imóveis

O Governo de Goiás, por meio da Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento), está com edital aberto para venda direta de 33 imóveis com preços atrativos e condições especiais. São lotes, casas, apartamentos e chácaras localizados em diversos municípios goianos, que foram recebidos em pagamento pela GoiásFomento e já passaram por dois leilões públicos, mas não foram comercializados.

O interessado poderá comprar qualquer propriedade e imóvel sem a intermediação de corretor de imóveis e/ou imobiliária. Isso porque a venda será realizada diretamente por meio da Gerência de Licitações e Contratos (GELIC) da GoiásFomento.

Os imóveis podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas. As propostas devem ser entregues em envelope fechado no protocolo da Agência de Fomento até o dia 28 de janeiro, das 9h às 17h, na Avenida Goiás, nº 91, térreo, Centro, em Goiânia.

Entre as opções, destaque para uma área de 600 metros quadrados, localizada no Residencial Serra da Mesa, em Uruaçu, que custa R$ 10,8 mil. As informações sobre os demais imóveis, com descrição pormenorizada, fotos e valores estão disponíveis no site www.goiasfomento.com.

O pagamento poderá ser feito à vista ou de forma parcelada diretamente à GoiásFomento. O interessado que apresentar a maior oferta de cada lote será o vencedor.