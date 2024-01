GoiásFomento liberou R$ 266,58 milhões em financiamentos em cinco anos

O Governo de Goiás, por meio da GoiásFomento, liberou o montante de R$ 266,58 milhões em financiamentos nos últimos cinco anos, beneficiando 8.180 micro e pequenos empreendedores goianos. Em 2023, a Agência de Fomento firmou 1.035 contratos de empréstimo, totalizando R$ 40,79 milhões, gerando e/ou mantendo 1.804 empregos diretos. No ano passado, as operações voltadas ao microcrédito, com valor de até R$ 21 mil por contrato, no âmbito do Programa Mais Crédito, somaram R$ 6 milhões em valores contratados.

O presidente da GoiásFomento, Eurípedes José do Carmo, ressalta que a instituição financeira tem cumprido seu papel, que é apoiar e fomentar o desenvolvimento econômico e social de Goiás, por meio da oferta de crédito a micro e pequenos empreendedores. Ele lembra que, no caso do Programa Mais Crédito, os empreendedores goianos contam com taxas de juros subsidiadas, sob a forma de equalização e/ou aval nas operações, através do Fundo de Equalização para o Empreendedor (Fundeq). Em algumas situações, os subsídios chegam a 100% do valor dos juros e, em algumas hipóteses, o tomador do financiamento se beneficia simultaneamente dos dois subsídios.

A Agência de Fomento também tem ampliado a atuação municipalista, ao formalizar convênios com Prefeituras Municipais visando fomentar o empreendedorismo nas localidades goianas, através da oferta de crédito e da captação de recursos para serem aportados no Fundeq. “Essa atuação municipalista, em parceria com as Prefeituras, beneficia os empreendedores locais, gerando emprego e renda nas regiões”, pondera Eurípedes do Carmo.

Outra ação desenvolvida em 2023 foi a “GoiásFomento nos Bairros”, que levou uma equipe de técnicos da instituição financeira, voltada para os atendimentos itinerantes, junto com a oferta de crédito. Essas profissionais divulgaram as linhas de crédito disponíveis e orientaram os microempreendedores sobre como proceder na hora de pleitear um empréstimo.

O trabalho, realizado nos bairros de Goiânia, propiciou a aproximação da Agência com clientes potenciais. Também durante o ano passado, técnicos da Agência de Fomento percorreram praticamente todo o Estado realizando visitas a empreendedores. Eles participaram de eventos (feiras, exposições e seminários) em diversos municípios, onde apresentaram as linhas de crédito disponíveis para o setor produtivo goiano.

Segmento agropecuário

O segmento agropecuário conta com a linha “Produtor Empreendedor”, voltada especificamente para o produtor rural. Em 2023, foram concedidos R$ 6,7 milhões em financiamentos para este segmento produtivo, com contratos no valor médio de R$ 66,8 mil. Esta linha de crédito conta com juros subsidiados, sob a forma de equalização e com recursos do Fundeq. Em 2023, foram contratados 101 financiamentos do “Produtor Empreendedor”, sendo que nessas operações a garantia do Fundo somou R$ 1,4 milhão.

Com base nos financiamentos liberados no ano passado, a GoiásFomento estima que foram gerados e mantidos 1.804 empregos diretos no estado em 2023, contemplando empreendedores dos municípios em todas as regiões de Goiás.