Governo anuncia fim do programa de desconto para carros

O Governo Federal anunciou nesta sexta-feira (07) o fim do programa de descontos para carros populares. A estimativa é de que 125 mil veículos tenham sido vendidos em todo o País.

Os descontos foram de R$ 2 mil a R$ 8 mil para carros de pequeno porte, com valor total de R$ 120 mil. As informações foram divulgadas pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, em entrevista a jornalistas. Segundo o ministério, o programa “deu fôlego à cadeia automotiva”.

A iniciativa continua para compra de caminhões, ônibus e vans.

Descontos por montadoras