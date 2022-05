Governo anuncia formato presencial da Romaria do Divino Pai Eterno

Da redação

O Governo de Goiás, em parceria com a Prefeitura de Trindade, confirmou nesta quarta-feira (04) a volta do formato presencial da Romaria do Divino Pai Eterno para 2022, que será de 24 de junho a 3 de julho. A participação do público ocorre após dois anos de ausência devido às medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19. “Não é só o Estado, mas o Brasil inteiro vem para Trindade”, declarou o governador Ronaldo Caiado durante coletiva de imprensa. A expectativa é de que o evento receba 5 milhões de fiéis nos 10 dias de duração.

A autorização para retorno do público leva em consideração o atual cenário epidemiológico e foi fruto de uma decisão conjunta entre Estado e município. “Temos, hoje, um percentual de vacinados que nos permite retomar a convivência e promover eventos”, observou Caiado, que também é médico. O governador anunciou, ainda, que o Estado vai montar uma estrutura de saúde para orientar a população e atender pessoas que eventualmente precisem de suporte.

Além da saúde, o governador afirmou que o Estado é parceiro na realização da Romaria 2022 em todas as áreas. “Goiás está à disposição e com toda estrutura para auxiliar o evento, seja na segurança pública, retomada ou ações sociais”, exemplificou. “Vamos focar as ações de governo para que o cidadão se sinta respeitado e em condição de desfrutar dessa maravilha”, continuou. Para Caiado, Trindade caminha na direção de ter a maior Romaria do País – atualmente ocupa o segundo lugar.

O prefeito de Trindade, Marden Júnior, comemorou os frutos de um trabalho coordenado junto ao Estado que garantiu ampla cobertura vacinal na capital da Fé. “Cumprimos e ultrapassamos a meta de vacinados estabelecida”, pontuou ao informar que há somente quatro casos de Covid-19 ativos no município, todos monitorados. Por isso, “estamos abrindo nossa temporada de eventos”, completou. Além da Romaria, Trindade recebe um festival gastronômico (12 a 14 de maio); Festa Junina (2 a 4 de junho) e Encontro dos Carreiros, também no mês que vem.

Romaria

Celebração centenária, a Romaria do Divino Pai Eterno é uma novena intercalada por diversas outras manifestações religiosas católicas, como procissões, missas e confissões. Conta com a participação de milhões de fiéis chegando a pé, em comitivas a cavalo ou em procissões de carros de boi vindos do interior de Goiás, de diferentes estados brasileiros e até de outros países.

Em 2019, data da última edição, mais de 3 milhões de visitantes passaram por Trindade, oitava cidade mais populosa de Goiás. O evento é a maior festa religiosa da região Centro-Oeste. O tema em 2022 é “Pai Eterno, fazei novas todas as coisas”.

Pároco da Igreja Matriz Divino Pai Eterno, o padre João Bosco acredita que a atual edição será a “melhor de todos os tempos”. “Todas as pessoas olham para o Divino Pai Eterno que aqui é celebrado, comemorado com tão grande júbilo”, disse o religioso ao contar que são 182 anos de história e devoção.

Presença

Também participaram do anúncio o ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot; o presidente do Gabinete de Operações de Emergência em Saúde (GOE) de Trindade, Cristiano Galindo; o responsável pela TV Pai Eterno, o padre Welinton Silva; o secretário de Estado da Cultura, Marcelo Carneiro; o presidente da GoiásTurismo, Fabrício Amaral; o diretor-presidente da Vila São Cottolengo, Padre Marco Aurélio; a coordenadora regional de Educação, a professora Selma Aguiar; e o secretário municipal de Turismo e Cultura, Warley Lopes; e demais autoridades.