search
Cidades

Governo de Goiás convoca 51 mulheres em situação de violência doméstica para o Aluguel Social

Candidatas selecionadas têm prazo de 10 dias para confirmar participação no programa pelo site da Agehab ou aplicativo Aluguel Social


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2025 - 18:56

mulheres Aluguel Social
Agehab convoca mais 51 mulheres em situação de violência doméstica para o programa Aluguel Social (Foto: Edgard Soares)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), divulgou nesta terça-feira (19/8) a convocação de 51 mulheres, residentes em 24 municípios do Estado, para aderirem ao programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. O edital contempla exclusivamente mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além de um responsável por criança ou adolescente em situação de violência doméstica. A relação das convocadas está disponível no site goias.gov.br/agehab.

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, destacou a importância da medida como ferramenta de proteção e autonomia. “Estamos falando de uma ação essencial para garantir dignidade e segurança à mulher que enfrenta esse momento tão difícil. O apoio do Governo permite que ela escolha um novo lugar para viver, em qualquer cidade do estado, longe do agressor, com liberdade e proteção”, afirmou.

As mulheres convocadas precisam preencher e enviar a declaração de aceitação no site ou no aplicativo Aluguel Social dentro do prazo de 10 dias. “O atendimento é totalmente sigiloso e individualizado, priorizando a proteção da mulher e oferecendo a chance de recomeçar sem violência. O benefício, no valor de R$ 350 mensais, por até 18 meses, é um apoio concreto à autonomia financeira dessas mulheres”, detalhou o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

Saúde comunica Fundahc sobre encerramento de convênios no dia 29 de agosto

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Fundahc maternidades
Cidades

Saúde comunica Fundahc sobre encerramento de convênios no dia 29 de agosto

19/08/2025
Saiba como assinar documentos pelo Gov.br com segurança e sem ir ao cartóric
Cidades

Saiba como assinar documentos pelo Gov.br com segurança e sem ir ao cartóric

19/08/2025
Caminhão com gado capota na GO-206 e deixa um morto
Cidades

Caminhão com gado capota na GO-206 e deixa um morto

19/08/2025
iPhone 17 será lançado em setembro no Brasil; veja os preços estimados
Cidades

iPhone 17 será lançado em setembro no Brasil; veja os preços estimados

19/08/2025
propriedade rural Abadiânia
Cidades

PCGO prende homem envolvido em roubo em propriedade rural de Abadiânia

19/08/2025
influenciadoras banana
Justiça

Influenciadoras são condenadas por oferecer bananas a crianças negras

19/08/2025
mulheres Aluguel Social
Cidades

Governo de Goiás convoca 51 mulheres em situação de violência doméstica para o Aluguel Social

19/08/2025
Zambelli prisão Itália
Poder

Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU

19/08/2025
caiado
Poder

Em convenção, Caiado cobra posição do União Brasil e projeta candidatura contra Lula em 2026

19/08/2025
Pesquisa