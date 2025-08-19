Governo de Goiás convoca 51 mulheres em situação de violência doméstica para o Aluguel Social

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), divulgou nesta terça-feira (19/8) a convocação de 51 mulheres, residentes em 24 municípios do Estado, para aderirem ao programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. O edital contempla exclusivamente mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além de um responsável por criança ou adolescente em situação de violência doméstica. A relação das convocadas está disponível no site goias.gov.br/agehab.

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, destacou a importância da medida como ferramenta de proteção e autonomia. “Estamos falando de uma ação essencial para garantir dignidade e segurança à mulher que enfrenta esse momento tão difícil. O apoio do Governo permite que ela escolha um novo lugar para viver, em qualquer cidade do estado, longe do agressor, com liberdade e proteção”, afirmou.

As mulheres convocadas precisam preencher e enviar a declaração de aceitação no site ou no aplicativo Aluguel Social dentro do prazo de 10 dias. “O atendimento é totalmente sigiloso e individualizado, priorizando a proteção da mulher e oferecendo a chance de recomeçar sem violência. O benefício, no valor de R$ 350 mensais, por até 18 meses, é um apoio concreto à autonomia financeira dessas mulheres”, detalhou o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

