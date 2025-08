Governo de Goiás e Prefeitura de Aparecida lançam edital de seleção de empresas para o Dianot

O Governo de Goiás, por meio da Codego, e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia lançam nesta quinta-feira (7), às 9h30, o edital de chamamento público para seleção das empresas interessadas em se instalar no Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot). O evento contará com a presença do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, do prefeito Leandro Vilela e do presidente da Codego, Francisco Jr.

Os investidores serão informados do potencial econômico do distrito, o andamento das obras e os critérios de seleção das empresas — garantindo um processo transparente e com igualdade de condições para todos os participantes durante o evento desta quinta.

Com subsídio de até 75% no valor da área, o edital detalha os critérios de seleção, o modelo de avaliação e os investimentos públicos em andamento. A Prefeitura de Aparecida foi responsável por conduzir e agilizar a tramitação das licenças urbanísticas e ambientais necessárias à implantação do polo. O trabalho técnico realizado ao longo do primeiro semestre foi decisivo para garantir que o processo estivesse pronto para a fase de licitação ainda em 2025.

O Dianot era uma demanda aguardada há mais de duas décadas pela Região Metropolitana e já conta com obras em andamento. O novo parque industrial está sendo implantado em em uma localização estratégica, possuindo mais de dois milhões de metros quadrados, com capacidade para receber até 200 empresas, o que deve resultar em 30 mil empregos diretos e indiretos.

O Governo de Goiás está investindo R$ 576 milhões no novo polo, sendo R$ 100 milhões destinados à infraestrutura e R$ 476 milhões referentes à área alienável com subsídios às empresas. O Dianot se tornará o segundo maior parque industrial de Goiás, com infraestrutura completa e moderna para receber novos empreendimentos.

O Dianot deverá gerar mais de 20 mil empregos no município. Iniciada em junho de 2024 por iniciativa do governador Ronaldo Caiado, a obra deve ser finalizada ainda neste ano.

O complexo já tem pronto 100% as redes de água e esgoto; 29% da pavimentação; e 25% da infraestrutura elétrica. A perspectiva é ter empresas construindo suas unidades no local já neste ano.

