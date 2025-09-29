Governo de Goiás entrega mais de 2 mil benefícios sociais em Formosa

O Governo de Goiás iniciou a entrega, nesta segunda-feira (29/9), de mais de 2 mil benefícios durante uma edição especial do Goiás Social e Agro é Social realizada em Formosa, na Região do Entorno do Distrito Federal. Montada no Centro Esportivo Jardim Califórnia, a estrutura funcionará durante dois dias para a distribuição dos cartões e também a oferta de uma série de serviços gratuitos do Estado e de parceiros.

Representando a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, destacou a importância da iniciativa. “Aqui, milhares de pessoas vêm garantir direitos, e também uma transformação pessoal de vida”, comentou. “Formosa é uma cidade estratégica, e montamos essa estrutura para oferecer atendimento com qualidade. Serão dois dias entregando serviço de excelência”, informou.

O Goiás Social fará o repasse de 695 benefícios, sendo: 446 cartões do Mães de Goiás, 80 do Programa Dignidade, 82 do Goiás por Elas, 76 do Goiás + Inclusivo, além de 11 kits Aprendiz do Futuro. Uma das beneficiadas é a autônoma Camila Oliveira, que tem um bebê de 1 ano e recebeu o Mães de Goiás. “A gente trabalha, mas passa um pouco apertado. Então, é uma ajuda e tanto, uma renda extra importante”, agradeceu.

Já o Agro é Social distribuirá 659 cartões do Crédito Social e 847 certificados de conclusão de cursos. Somados, os benefícios passam de R$ 3,2 milhões e têm como objetivo promover o empreendedorismo e estimular a geração de emprego e renda, com ênfase na agricultura familiar. O produtor rural Itamar Macedo, que concluiu curso de avicultura, foi um dos contemplados com recursos que vão potencializar seu negócio. “É muito importante para o nosso assentamento”, disse sobre o conhecimento adquirido.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo, destacou que iniciativas como essas contribuem para os resultados de Goiás no quesito qualidade de vida. “É o estado que tem apresentado os melhores indicadores de desenvolvimento social, principalmente com relação à redução da pobreza e extrema pobreza”, frisou. Na mesma linha, o presidente da Emater Goiás, Rafael Gouveia, acrescentou que o Agro é Social permite que o beneficiado possa “empreender e desenvolver seu trabalho”.

Serviços

A estrutura do Goiás Social e Agro é Social funcionará até 17h desta segunda-feira. Na terça-feira (30/9), será das 8h às 12h. Além da distribuição dos cartões, há uma série de serviços ofertados, como: cadastro para vagas de empregos; inscrições para cursos de qualificação; entrega de benefícios da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG); entrega do Passaporte da Pessoa Idosa, Passe Livre da Pessoa com Deficiência, Carteira do Autista (benefícios que ficam prontos na hora caso os documentos estejam corretos), atendimentos diversos do Vapt Vupt;.vacinação e exames de saúde, como oftalmológicos e de prevenção ao câncer de pele; atividades recreativas para as crianças; e ainda ações do Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do Estado.

A prefeita de Formosa, Simone Ribeiro, agradeceu o perfil municipalista do governador Ronaldo Caiado, que garante assistência integral a toda população goiana. “Obrigada por cuidar, por fazer justiça social, por tantos planos e projetos que a gente tem visto”, afirmou a gestora municipal. A prefeitura é parceira da ação, e oferece serviços de assistência social e saúde bucal durante os dois dias de evento. Além de Formosa, as atividades contemplam moradores de Água Fria de Goiás, Cabeceiras, Flores de Goiás, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Vila Boa.

Sob alegação de nulidade, Comissão Mista aprova relatório da LDO em novo confronto com Mabel