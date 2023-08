Governo de Goiás lança edital do DAIA de Aparecida de Goiânia

O Governo de Goiás lança nesta sexta-feira (18) o edital para a contratação das obras do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), em Aparecida de Goiânia. Com investimentos previstos de R$ 130 milhões, a implantação do novo polo promoverá um salto na industrialização do Estado.

Com área total de 2 milhões de metros quadrados e localização privilegiada – próximo à rodovia BR-153, na Região Metropolitana de Goiânia –, o distrito tem potencial para se tornar o segundo maior do estado, com previsão para abrigar aproximadamente 200 empresas e gerar 30 mil empregos diretos e indiretos.

O Dianot vai incorporar a área onde funcionava a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. O acordo foi firmado entre o Governo de Goiás – por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), Codego e Seinfra – e o Ministério Público de Goiás (MP-GO).

A transferência dessa área era uma reivindicação antiga dos moradores da região e de empresários que têm empresas instaladas no polo industrial de Aparecida. “A saída do semiaberto para a implantação do Dianot é um dos projetos prioritários do Governo de Goiás. Em uma ação conjunta, cumprimos a determinação do governador Ronaldo Caiado de enfrentar desafios históricos para acabar com uma espera de décadas da população do município”, ressalta o secretário da Infraestrutura, Pedro Sales.