Governo de Goiás lança nesta sexta-feira Operação Cerrado Vivo 2025

O Governo de Goiás, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), lança nesta sexta-feira (13), às 10 horas, a Operação Cerrado Vivo 2025 (OCV), durante solenidade no Batalhão de Operações, Proteção Ambiental e Resposta a Desastres (BOPAR), em Goiânia. A cerimônia reúne ações de inovação, capacitação técnica e fortalecimento das políticas públicas voltadas à preservação ambiental no estado.

A Operação Cerrado Vivo 2025 ganha força com o Projeto Capilaridade, que tem expandido a presença do CBMGO em todo o território goiano, com a criação de novas unidades e reforço de efetivos. O projeto tem sido fundamental para garantir o rápido atendimento a ocorrências em regiões mais remotas, aumentando a cobertura operacional e o tempo de resposta durante a temporada crítica de incêndios.

Durante o lançamento, serão detalhadas as estratégias da operação, que mobiliza efetivo, viaturas e tecnologias para a prevenção e o combate aos incêndios florestais, sobretudo durante o período de seca, que vai de julho a outubro. A OCV é uma das principais frentes do Governo de Goiás na proteção do bioma Cerrado, envolvendo ações coordenadas com diversas instituições públicas e privadas.

Entre os destaques do evento está a formatura da 8ª turma do Curso Piloto de Drones para Incêndios Florestais, que qualifica bombeiros militares no uso de aeronaves remotamente pilotadas para o mapeamento de áreas queimadas, identificação de focos ativos e apoio tático em campo. Com mais de 250 operadores formados, o CBMGO consolida-se como referência nacional no uso de tecnologia no combate a incêndios.

Também integram a programação a formatura do Curso de Manejo de Animais Silvestres, a entrega de materiais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) ao CBMGO, além da assinatura de termo de cooperação técnica entre as duas instituições. As ações reforçam a integração dos órgãos ambientais estaduais e a ampliação da resposta institucional diante dos desafios impostos pelas queimadas.

