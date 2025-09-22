Goiás + Inclusivo atenderá 6,5 mil famílias que tenham filhos com deficiência

O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado lançaram, nesta segunda-feira (22/9), o Goiás + Inclusivo. O programa destina R$ 500 mensais a 6.507 famílias que tenham crianças ou adolescentes com qualquer deficiência e estejam em situação de vulnerabilidade.

“Governar é cuidar, é ter o sentimento de responsabilidade com as pessoas”, comentou Caiado durante o evento realizado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. A ação contempla 100% dos solicitantes que atenderam aos critérios do CadÚnico. São pessoas espalhadas por 235 municípios. O Goiás + Inclusivo integra o Goiás Social, tido como a maior iniciativa de assistência social do Brasil.

“Chegamos a 90 programas sociais. É o Estado com o maior número de programas, que mais conseguiu tirar pessoas da pobreza e da extrema pobreza e dar a elas a emancipação, a dignidade de ganhar a vida pelo seu esforço, pelo seu trabalho”, disse Caiado.

Coordenadora do Goiás Social, Gracinha afirmou que o Goiás + Inclusivo tem como essência o senso de responsabilidade da atual gestão com quem precisa.

“O programa nasce para estender a mão. Atende famílias que enfrentam não apenas a dificuldade financeira, mas os desafios que uma deficiência exige em termos de cuidado, atenção e dedicação. Esse benefício representa apoio. É o reconhecimento do governo a essas mães e pais que cuidam”, frisou a primeira-dama.

Goiás + Inclusivo

A primeira parcela do benefício foi depositada na conta dos beneficiários na data de lançamento do programa. Nos demais meses, será todo dia 10. A dona de casa Letícia Gomes recebeu o cartão das mãos de Gracinha e contou como o recurso vai ajudar nos cuidados da filha de 13 anos, que tem deficiência auditiva.

“A Maria Eduarda é a segunda de trigêmeos prematuros. Lutou 41 dias na UTI para sobreviver, e teve essa perda auditiva. O dinheiro vai ajudar principalmente na compra e manutenção do aparelho que ela precisa usar”, explicou a mãe.

Direitos garantidos

O secretário de Desenvolvimento Social (Seds), Wellington Matos, frisou que “as pessoas com deficiência não pedem privilégios, mas oportunidades e direitos garantidos”, e é o que o programa oferece. “Esse auxílio simboliza cuidado, respeito e dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade que têm deficiência”, completou.

O titular da pasta alertou para a importância de manter o CadÚnico atualizado, já que é o mecanismo utilizado para identificar e atender os cidadãos em suas necessidades.

A presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), Maria Clara Carvalho, parabenizou o governo estadual pela iniciativa.

“Quando você tem um Estado que te acolhe, e te dá condições, você quer viver e fazer a vida das pessoas melhor. Nós estamos aqui nessa terra para promover e cuidar das pessoas. É ter um olhar diferenciado e poder amar e ver capacidade”, afirmou.

A presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) e primeira-dama de Acreúna, Adriana Souza, disse que “inclusão não é favor, é direito.

“Quando o Estado chega a quem mais precisa, toda a sociedade avança”. “Nós precisamos do apoio do governo. Que esse seja mais um passo em nossa luta. Muito obrigado”, disse o ativista da Unicef, João Vitor Bittencourt, que tem síndrome de Down.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) será a responsável por organizar as entregas dos cartões conforme a agenda do Goiás Social, das secretarias de assistência social e prefeituras. Os beneficiários serão avisados por mensagens de WhatsApp ou SMS sobre o dia, horário e local para buscar os cartões.