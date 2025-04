Governo de Goiás realiza missão internacional na Estônia, Finlândia e Singapura

Em busca de conhecimento para aprimorar a qualidade de serviços públicos, o vice-governador Daniel Vilela lidera missão internacional do Governo de Goiás, com foco em inovação e transformação digital. Ao lado dos titulares da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), José Frederico Lyra Netto, e da Secretaria da Economia, Francisco Sérvulo, ele representará o Estado em uma conferência global na Estônia e visitará centros de referência na Finlândia e em Singapura.

A previsão é de que a comitiva embarque no dia 26 de maio, com retorno no dia 4 de junho. “Estamos investindo em tecnologia como vetor de desenvolvimento econômico, social e humano. Goiás quer ser protagonista nessa nova era digital”, destaca Daniel Vilela, que, junto com o titular da Secti, está confirmado como palestrante no e-Governance Conference 2025, na Estônia. O evento reunirá mais de 500 líderes de 90 países, além de CEOs de grandes corporações.

O roteiro inclui visitas a centros de excelência, como o e-Estonia, na capital Tallinn, e o Campus de Testes de Veículos Autônomos, em Singapura. A missão também conhecerá as estratégias de transformação digital e smart cities na Finlândia e terá compromissos em órgãos de planejamento urbano, segurança pública, transformação digital e formação técnica em Singapura, como o Public Service Commission, o Smart Nation and Digital Government Office e o Institute of Technical Education.

Goiás é polo de inteligência artificial

Goiás já se destaca no cenário nacional com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) da Universidade Federal de Goiás (UFG), criado em 2019 e apoiado pelo Estado. Agora, o governo dá um passo além ao projetar a criação de um Distrito de Inovação e IA em Goiânia. “A transformação digital é uma prioridade em Goiás, que já é o primeiro lugar do país na oferta de serviços públicos digitais, mas quer se tornar a principal referência em inteligência artificial do país”.

A estratégia de transformação digital não se restringe ao nível estadual. Goiás já apoia 108 municípios por meio do programa e-Goiás – Transformação Digital dos Municípios, que integra a Rede Estadual de Transformação Digital, comandada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A viagem também contribuirá para qualificar as ações desta rede, com acesso às melhores práticas internacionais e soluções para desafios municipais de serviços públicos digitais.

A missão também ocorre em um momento em que o Estado consolida o Observatório de Inovação em Políticas Públicas, uma rede colaborativa que conecta 21 órgãos do Executivo, Judiciário e Legislativo a laboratórios de inovação. Além disso, Goiás investe fortemente na formação de mão de obra digital, com iniciativas como as Escolas do Futuro, os laboratórios Start e o programa Cidadão Tech 60+.

Leia também: Governo amplia Celular Seguro com alertas por WhatsApp