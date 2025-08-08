search
Brasil

Governo Federal dispensa nova perícia do BPC para mais de 150 mil pessoas com deficiência

Nova portaria garante que beneficiários com laudos que apontem impedimentos permanentes não precisarão passar por reavaliação médica, evitando deslocamentos e atrasos no pagamento


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/08/2025 - 15:22

Governo Federal dispensa nova perícia do BPC (Foto: Divulgação)
O principal mudança é a dispensa da perícia médica para quem já possui laudo oficial com prognóstico irreversível (Foto: Divulgação)

O Governo Federal publicou, nesta quinta-feira (7), novas regras para a reavaliação de pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a principal mudança é a dispensa da perícia médica para quem já possui laudo oficial com prognóstico irreversível, medida que vai beneficiar diretamente mais de 150 mil brasileiros.

A portaria conjunta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Ministério da Previdência Social (MPS) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) regulamenta o artigo 21 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993). A partir de agora, a reavaliação biopsicossocial — composta por perícia médica e avaliação social — será feita a cada dois anos, mas com exceções importantes.

Quem fica dispensado da nova perícia:

  • Pessoas com deficiência que já passaram por perícia oficial e tiveram prognóstico de impedimento permanente, irreversível ou irrecuperável.

  • Beneficiários que completarem 65 anos, que passam a receber o BPC na condição de pessoa idosa.

  • Quem retornar ao programa após trabalhar ou empreender, com suspensão da reavaliação por dois anos.

De acordo com o governo, a medida reduz a burocracia, evita deslocamentos desnecessários e traz mais segurança sobre a continuidade do benefício, garantindo dignidade e agilidade no atendimento. Nos demais casos, as reavaliações seguirão um cronograma gradual, com avisos pelo aplicativo Meu INSS ou por notificação bancária.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Flávio Dino rebate EUA e afirma que embaixadas não podem monitorar ministros do STF - Rovena Rosa/Agência Brasil
Brasil

Flávio Dino rebate EUA e afirma que embaixadas não podem monitorar ministros do STF

08/08/2025
Embaixada EUA
Brasil

Itamaraty convoca chefe da Embaixada dos EUA após ameaça ao Judiciário

08/08/2025
gás de cozinha
Brasil

Conselho da Petrobras aprova volta da distribuição de gás de cozinha

08/08/2025
Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos
Brasil

Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

07/08/2025
Lula institui Política Nacional Integrada da Primeira Infância
Brasil

Lula institui Política Nacional Integrada da Primeira Infância

06/08/2025
NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte
Curiosidades

NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte

08/08/2025
Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista
Saúde

Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista

08/08/2025
UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia
Saúde

UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia

08/08/2025
Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz (reprodução Instagram)
Geral

Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz

08/08/2025
Pesquisa